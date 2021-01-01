Диетолог назвала безопасную дозу употребления кваса

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что в сутки можно выпивать не более 250 граммов кваса.

Дело в том, что квас является сахаросодержащим напитком. ВОЗ установила, что за сутки человек не должен потреблять более 50 граммов сахара, однако лучше снизить норму до 25 граммов в день, поскольку чрезмерное употребление сахара может навредить здоровью.

Диетолог также добавила, что при выборе продукта стоит обращать внимание на пищевую и энергетическую ценность, состав и количество сахара.
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