Мясников описал влияние вакцины на мужское здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире шоу «Полный контакт» описал влияние вакцины против коронавируса на мужское здоровье.

Во время обсуждения прививок доктор заявил, что многие скептически относятся к вакцинации от COVID-19, потому что не знают, как она скажется на будущем людей, которые захотят зачать ребенка.

«Все боятся: "А как же беременеть?" Никаких проблем. Сейчас провели исследование: "А вдруг на сперму прививка влияет?" Нашли добровольцев (они занимались онанизмом) и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после», — заявил Мясников.
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