Врачи назвали самые полезные напитки в жару

В этом году лето выдалось жарким. Солнце жжет немилосердно, июньская температура зашкаливает 30 и даже больше градусов тепла. Каждый из нас ищет спасение от надоедливого солнца — прохладное место. А еще в такую погоду очень хочется пить. Чтобы не обезводить свой организм и не иметь дальнейших проблем со здоровьем. Что пить, в каком количестве, какие напитки тонизируют организм и являются самыми полезными в жару. Свои рекомендации относительно напитков дают медики.Полезная для всех обычная вода. Этот напиток, как советуют врачи, следует употреблять больше всего. Просто пить чистую воду без газа. Минералку летом следует употреблять только по рекомендации врача. Особенно, такие напитки, которые содержат минеральные соли. Кстати, они дают рекомендации о том, как пить воду. Не всю бутылку прохладительного напитка сразу. А по несколько глоточков через каждые 20 минут, чтобы насытить влагой клетки организма. Полезен и лимонад, который легко приготовить дома. Он хорошо утоляет жажду. Диетологи советуют полезный рецепт лимонада, который готовится быстро. Для этого в один литр воды следует выжать сок лимона или лайма и мелко порезать корень имбиря. Особый аромат добавит несколько листочков мяты. Чтобы лимонад был холодным, можно добавить несколько кубиков льда. По словам медиков, в жаркий день никому не помешает чай с лимоном. Напиток должен быть слабо заваренным и без сахара. Черный чай или зеленый — не имеет значения. Что интересно, горячий чай с лимоном быстрее охладит организм, а зеленый чай еще и защитит кожу от ультрафиолетовых лучей. Когда жарко, мы охотно пьем квас на улице. Настоящий напиток, особенно тот, который готовим дома, очень полезен. Он прекрасно утоляет жажду еще и содержит углекислоту и аминокислоты. К сожалению, газированный квас, который продается в бутылках, содержит много консервантов, красителей и сахара, поэтому никакой пользы от него нет и состояние здоровья от этого не улучшится. Наши предки всегда употребляли летом кисломолочные продукты. Они содержат органические кислоты и хорошо утоляют жажду. Кефир, йогурт, ряженка — все это полезно и прохладно. Что касается молока, то его тоже можно пить, следует только разбавить водой. Врачи рекомендуют жаркой погоды употреблять цельное или обезжиренное молоко. Летняя пора всегда радует нас ягодами и фруктами. Натуральные соки или только отжатые хорошо утоляют жажду. В отличие от тех, которые рекламируют в магазинах. Диетологи в таких случаях советуют домашние соки щедро разбавлять водой, а о магазинных соках летом забыть. Еще они рекомендуют землякам в жару употреблять сок из сельдерея, но не более одной рюмки в день.