Названы специи, способствующие очищению организма

Они помогают избавиться от токсинов.Мы часто перегружаем организм разного рода пищей, которая не всегда оказывает положительное влияние. В результате в иммунной системе скапливаются токсины и шлаки, способные повредить множество метаболических и сердечно-сосудистых процессов. Врачи рассказали, какие специи больше всего полезны для детокс-программы организма.Специи — это не просто продукты для добавления вкуса и ароматов блюдам. Они действительно обладают полезными свойствами, способными благотворно влиять на здоровье. В первую очередь — выводить токсины и очищать организм.1. Кинза и кориандрПо данным специалистов, особенно полезными являются кинза и кориандр. Они не только добавляют блюдам вкуса, но и улучшают пищеварение, нормализируют работу печени, способствуют выводу токсинов и даже снижают уровень холестерина в крови. Добавлять эти пряности можно, например, в рагу или в зеленый коктейль.2. КуркумаНе менее эффективным средством очищения врачи называют куркуму. Она обладает защитными свойствами, благодаря чему препятствует поражению печени, спровоцированной свободными радикалами, токсинами и повреждениями.3. ГвоздикаГвоздику специалисты называют антиоксидантным и детоксицирующим средством, которые воздействуют на клеточном уровне. Благодаря этому пряность лучше всего принимает участие в борьбе с токсинами. Еще она оказывает успокаивающий эффект и предупреждает развитие лейкемии. Однако людям, которые сидят на диете, стоит учитывать, что гвоздика повышает аппетит. При это специя также нормализует метаболизм.4. КорицаАроматная специя обладает противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами, а также укрепляет иммунитет и помогает бороться с болезнью Альцгеймера. Кроме того, она известна антиоксидантными свойствами, благодаря которым очищает организм.