Как жить дольше: четыре привычки, снижающие риск опасных болезней

Медицинские эксперты рекомендуют включить в повседневную жизнь четыре правила, помогающие жить дольше.Автор книги «Новая наука о старении без старения» биолог Эндрю Стил утверждает, что люди имеют больше контроля над процессом старения, чем они думают. По его мнению, определенные привычки, внедренные в повседневную жизнь, могут помочь замедлить процесс старения и снизить риск заболеваний, включая опасные. В частности, говорит Стил«данные привычки снижают подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям, остеопорозу, сахарному диабету, некоторым видам рака».Тем, кто хочет жить дольше, ученый советует придерживаться следующих четырех принципов.Ежедневно выполнять физические упражнения. Стил констатирует, что физическая активность не менее 30 минут в день помогает обеспечить более здоровый образ жизни за счет сохранения здоровья костей, мышц, суставов. Упражнения также помогают снизить риск диабета, высокого кровяного давления, рака толстой кишки, остеопороза. Тем, кто не делает никаких упражнений, эксперт рекомендует хотя бы ходить пешком в течение 10 минут.Высыпаться. Исследование показало, что для людей моложе 65 лет – если они спят в среднем пять часов или меньше за ночь – шансы на смерть увеличиваются на 52 процента по сравнению с тем, что они спят не менее семи часов. Стил подчеркивает: важно спать семь или восемь часов в сутки. Когда человек получает достаточное количество сна за ночь, это помогает сердечно-сосудистой системе поддерживать работу мозга в лучшем виде, поясняет биолог.Есть больше овощей, меньше мяса. Согласно данным, опубликованным в Журнале Американской кардиологической ассоциации, увеличение растительной составляющей рациона связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.Поддерживать хорошее здоровье полости рта. Рот фактически является воротами в организм, и через них могут проникать микроорганизмы, вызывающие воспаление и инфекции. Эти микробы обычно связаны с заболеванием десен, кариесом, абсцессами во рту. Если такие стоматологические заболевания не лечить, бактерии могут распространяться по телу через пищеварительный тракт либо через кровоток, что способно усилить воспаление, ведущее к таким заболеваниям, как остеопороз или ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания, тромбоз кровеносных сосудов, инсульт.