Три-четыре чашки кофе в день снижают риск хронических заболеваний печени

Даже растворимые напитки и без содержания кофеина оказывают профилактический эффект.Заболевания печени входят в десятку наиболее частых причин смерти, в том числе в России. Так, неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) – состоянием, при котором в клетках органа накапливается избыточный жир, — страдают до 37,3% взрослых россиян.Крупное исследование, проведенное в Великобритании, показало, что профилактика хронических болезней печени может включать не только здоровое питание и отказ от алкоголя, но и регулярное потребление кофе. Ученые из Университета Саутгемптона проанализировали данные британского Биобанка о состоянии здоровья и привычках более 494 тысяч человек, которым на момент начала наблюдательного периода было от 40 до 69 лет. Из них 384 тысячи сообщили о том, что любят пить кофе, еще 109 тысяч не потребляют его.Спустя 11 лет наблюдений в этой когорте было зарегистрировано 3,6 тысячи случаев хронических заболеваний печени, у 1,8 тысячи участников диагностирована жировая болезнь печени, от различных патологий этого органа скончался 301 человек.После корректировки данных с учетом индекса массы тела и вредных привычек участников оказалось, что у людей, которые регулярно пьют кофе, риск развития хронических заболеваний печени на 20% меньше по сравнению с теми, кто его не потребляет. А вероятность смертности от этих патологий у кофеманов на 49% ниже.Наибольшую пользу оказывают 3-4 чашки кофе в день, причем желательно натурального молотого. Кофе без кофеина и растворимые напитки также связаны с профилактическим эффектом, но уже в меньшей степени, отметили ученые.«Эти результаты очень важны, учитывая нехватку эффективной стратегии профилактики и лечения хронических заболеваний печени», — заключили авторы исследования.