Биолог объяснил, влияет ли жара на мутации COVID-19

Профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин рассказал, связана ли аномальная жара с появлением новых мутаций коронавируса и как погода влияет на его распространение.Как заявил Никитин, летние температуры и солнце в частности не оказывают влияние на мутации и распространение коронавируса. Но имеет место опосредованная связь: в жару люди разъезжаются, многие живут на дачах и меньше контактируют и заражают друг друга, чем в холодное время года."Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций".Но жара негативно сказывается на тех, кто в данный момент болен коронавирусом."Скорее всего, хуже всего будут переносить коронавирусную инфекцию в жару люди, которые уже имеют хронические заболевания. В первую очередь это касается людей с проблемами кровеносной системы или болезнями сердца. Для них жара — это дополнительная нагрузка на сердце, так что течение заболевания может осложниться",— резюмировал Никитин.