Индийские врачи предупредили о молниеносной заразности новейшего штамма коронавируса

Новый штамм SARS-CoV-2 "дельта-плюс" (B.1.617.2.1), который начал стремительно распространяться в Индии, демонстрирует молниеносную заразность. Как сообщает издание India Today, такое заявление сделал Рандип Гулерия, глава Всеиндийского института медицинских наук.По словам чиновника, подхватить новейший сверхзаразный штамм коронавирусной инфекции можно просто проходя мимо зараженного человека без маски. Кроме того, штамм "дельта-плюс" показывает устойчивость к моноклональным антителам и умеет "уклоняться" от иммунного ответа.Как подчеркнул Рандип Гулерия, специалисты Индийского консорциума по геномике коронавируса занимаются изучением нового варианта вируса. Ученые намереваются понять, можно ли использовать существующие вакцины для эффективной борьбы со штаммом "дельта-плюс".Штамм B.1.617, известный как "индийский", впервые был выявлен в октябре прошлого года. Затем штамм разделился на три подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3 — они отличаются набором мутаций в белке-шипе, за счет которого вирус проникает в организм. Известно, что дельта-коронавирус продолжает мутировать — на прошлой неделе власти штата Махараштра предупредили о появлении штамма "дельта-плюс", который считается сверхзаразным. Штамм может подавлять действие сыворотки и антител вакцинированных и переболевших людей, что вызывает особое беспокойство у медиков.