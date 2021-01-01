Назван продукт, с которым опасно сочетать кофе
Кофе содержит антинутриенты - вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи. Тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи, — объяснил эксперт.
Несмотря на то, что кофе многие пьют со сладостями, сочетать их на самом деле вредно. Дело в том, что кофе временно повышает уровень глюкозы в крови. Эту глюкозу организм старается потратить, и человек, поэтому, ощущает прилив сил.
"Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает. Может возникнуть гипогликемия; она проявляется такими симптомами как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость", — считает он.
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