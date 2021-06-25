Пыльца деревьев оказалась одним из главных переносчиков коронавируса

Медики давно предупреждают, что источниками коронавирусной инфекции могу быть не только люди. Например, выкинутая медицинская маска больного человека вполне может стать таким источником. Учёные из Университета Никосии на Кипре решили проверить, способна ли пыльца деревьев и других растений быть переносчиком COVID-19.Исследователям удалось обнаружить интересный факт. Оказалось, что всплески заболеваемости коронавирусом напрямую связаны с периодами, когда в воздухе наблюдается наибольшее количество пыльцы. Из этого учёные сделали вывод, что в регионах высокой концентрации пыльцы коронавирус может передаваться более стремительно, а значит, в таком случае социальная дистанция не способна защитить от заболевания."Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий эксперимента: тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей в 65 шагах от ивы", - отмечают исследователи.