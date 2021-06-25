Пыльца деревьев оказалась одним из главных переносчиков коронавируса
Исследователям удалось обнаружить интересный факт. Оказалось, что всплески заболеваемости коронавирусом напрямую связаны с периодами, когда в воздухе наблюдается наибольшее количество пыльцы. Из этого учёные сделали вывод, что в регионах высокой концентрации пыльцы коронавирус может передаваться более стремительно, а значит, в таком случае социальная дистанция не способна защитить от заболевания.
"Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий эксперимента: тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей в 65 шагах от ивы", - отмечают исследователи.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий