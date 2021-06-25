Что мешает снизить вес после 40 лет

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Увеличение веса после 40 лет может быть связанно с понижением уровня определённых гормонов, дефицитом витаминов и микроэлементов. Естественно, точные данные могут дать только результаты лабораторной диагностики. Однако и в домашних условиях можно и нужно наблюдать за собственным организмом и обращать внимание на любые изменения.Чаще всего после 40 лет женщинам мешают похудеть различные дефициты и дисбалансы уровня гормонов, микроэлементов и витаминов, изменения чувствительности к некоторым веществам. В том числе:Дефицит витамина DНедостаток магния, кальция, железа и цинкаИзменение чувствительности к глюкозе (инсулинорезистентность)Нарушение работы щитовидной железы (гипотиреоз)Изменения уровня половых гормоновНе все подобные нарушения и дисбалансы можно выявить без лабораторных исследований. Но некоторые из них проявляются даже визуально. Посмотрите внимательно в зеркало и оцените, что вы видите.Эстрогены, прогестерон и андрогеныСнижение уровня этих гормонов становится заметным на коже задолго до того, как появятся любые другие симптомы.Признаки недостатка эстрогенов, прогестерона и андрогенов может выражаться в появленииСухости кожиМорщинПризнаков гравитационного птоза (носогубных складок, брылей, нечеткого контура лица)Губы из-за недостатка эстрогена теряют объем, приятную пухлость. Со временем губы могут стать совсем тонкими и придать лицу недовольное и даже злое выражение.Чувствительность к инсулинуЕсли у человека развивается инсулинорезистентность, т.е. нечувствительность к инсулину, то трудности со снижением веса только вершина айсберга.Купероз, расширенные сосуды на лице, сосудистые сеточки и «звездочки»Чрезмерный рост волос на лице у женщин (бакенбарды, усики, волосы на подбородке и щеках)Изменение цвета кожи:Потемнение кожи на шее, которая кажется грязнойСухая и темная, пигментированная кожа на локтяхПоявление пигментации кожи в области подмышечных впадин или пожелтение кожи в этой зонеПотемнение кожи под молочными железами, в промежностиНаличие таких признаков может говорить о повышенном риске развития сахарного диабета 2 типа.Дефицит витамина DЖителям России не хватает солнца. Летом все мы чувствуем себя лучше, повышается настроение. Это напрямую связано с витамином D. При его дефиците человек подвержен:Хандре, депрессииХроническую усталостиЧастым простудам и инфекциямЯвным симптомом дефицита витамина D является снижение либидо. Причем под этим нужно понимать не только снижение сексуального интереса, но и интереса к жизни. Если вас больше ничего не радует, то возможно вам не хватает солнца, сливочного масла и других источников витамина D.Кроме того, усталость, депрессия и низкое либидо могут говорить о недостатке тестостерона.Снижение уровня тестостеронаОт уровня тестостерона зависит качество мышц: их сила, тургор, эластичность. Провисание или дряблость мышц свидетельствуют об снижении уровня этого гормона. Очевидней всего дефицит тестостерона виден в следующих зонах:На руках в области трицепсовНад коленной чашечкойПод лопаткамиИз-за недостатка тестостерона повисают и мышцы лица. Появление носогубных складок, и общее ощущение того, что «шарик сдулся» может быть связано именно с этим. Нужно знать, что если гормональный фон не скорректировать и не работать с эндокринологом, то никакие косметологические ухищрения и процедуры не дадут стойкого и выраженного эффекта.Увидели один или несколько признаков?Вы на правильном пути! Расскажите о своих подозрениях эндокринологу. Врач осмотрит вас, соберет анамнез и назначит лабораторную диагностику крови, если это необходимо. Получив результаты, доктор сможет выявить патологии на ранней стадии и остановить или даже предотвратить развитие многих заболеваний и преждевременного старения.5 полезных советов, для тех, кто хочет быть стройными и здоровымиНе торопитесь. Если вы хотите, чтобы кожа и мягкие ткани не провисли после похудения, то снижайте вес без фанатизма. Без вреда для здоровья и внешности можно терять не более 4 килограмм в месяц.Бессонница, бодрствование по ночам ведет к увеличению веса и обострению хронических болезней, преждевременному старению. Дело в том, что при нехватке сна в ночное время, не вырабатывается еще одни гомон молодости – мелатонин. Человек должен засыпать до 12 ночи и спать не менее 6 часов. Спать нужно в полной темноте.Чрезмерное потребление кофе может привести к депрессии, усталости и увеличению веса. Пейте кофе утром. Желательно свежемолотый, хорошего качества и контролируйте количество.Занимайтесь любовью! Неудовлетворенность сексе и его недостаток приводит к снижению синтеза половых гормонов, хроническому стрессу и увеличению уровня кортизола. Все это мешает снизить вес.Не голодайте и не практикуйте слишком жесткие, низкокалорийные диеты. Это приводит к снижению выработки гонадотропных гормонов. В свою очередь это ведет к снижению сексуального желания, интереса к жизни. Узнать человека со сниженным либидо очень просто – он депрессивен, видит все в черных красках, ничего не хочет и периодически заедает и/или запивает стресс. В рационе обязательно должен быть белок: нежирное мясо, рыба, творог, яйца, а также животные жиры – например, сливочное масло. Заменить животную пищу растительной можно только частично.