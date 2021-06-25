Что мешает снизить вес после 40 лет
Чаще всего после 40 лет женщинам мешают похудеть различные дефициты и дисбалансы уровня гормонов, микроэлементов и витаминов, изменения чувствительности к некоторым веществам. В том числе:
Дефицит витамина D
Недостаток магния, кальция, железа и цинка
Изменение чувствительности к глюкозе (инсулинорезистентность)
Нарушение работы щитовидной железы (гипотиреоз)
Изменения уровня половых гормонов
Не все подобные нарушения и дисбалансы можно выявить без лабораторных исследований. Но некоторые из них проявляются даже визуально. Посмотрите внимательно в зеркало и оцените, что вы видите.
Эстрогены, прогестерон и андрогены
Снижение уровня этих гормонов становится заметным на коже задолго до того, как появятся любые другие симптомы.Признаки недостатка эстрогенов, прогестерона и андрогенов может выражаться в появлении
Сухости кожи
Морщин
Признаков гравитационного птоза (носогубных складок, брылей, нечеткого контура лица)
Губы из-за недостатка эстрогена теряют объем, приятную пухлость. Со временем губы могут стать совсем тонкими и придать лицу недовольное и даже злое выражение.
Чувствительность к инсулину
Если у человека развивается инсулинорезистентность, т.е. нечувствительность к инсулину, то трудности со снижением веса только вершина айсберга.
Купероз, расширенные сосуды на лице, сосудистые сеточки и «звездочки»
Чрезмерный рост волос на лице у женщин (бакенбарды, усики, волосы на подбородке и щеках)
Изменение цвета кожи:
Потемнение кожи на шее, которая кажется грязной
Сухая и темная, пигментированная кожа на локтях
Появление пигментации кожи в области подмышечных впадин или пожелтение кожи в этой зоне
Потемнение кожи под молочными железами, в промежности
Наличие таких признаков может говорить о повышенном риске развития сахарного диабета 2 типа.
Дефицит витамина D
Жителям России не хватает солнца. Летом все мы чувствуем себя лучше, повышается настроение. Это напрямую связано с витамином D. При его дефиците человек подвержен:
Хандре, депрессии
Хроническую усталости
Частым простудам и инфекциям
Явным симптомом дефицита витамина D является снижение либидо. Причем под этим нужно понимать не только снижение сексуального интереса, но и интереса к жизни. Если вас больше ничего не радует, то возможно вам не хватает солнца, сливочного масла и других источников витамина D.
Кроме того, усталость, депрессия и низкое либидо могут говорить о недостатке тестостерона.
Снижение уровня тестостерона
От уровня тестостерона зависит качество мышц: их сила, тургор, эластичность. Провисание или дряблость мышц свидетельствуют об снижении уровня этого гормона. Очевидней всего дефицит тестостерона виден в следующих зонах:
На руках в области трицепсов
Над коленной чашечкой
Под лопатками
Из-за недостатка тестостерона повисают и мышцы лица. Появление носогубных складок, и общее ощущение того, что «шарик сдулся» может быть связано именно с этим. Нужно знать, что если гормональный фон не скорректировать и не работать с эндокринологом, то никакие косметологические ухищрения и процедуры не дадут стойкого и выраженного эффекта.
Увидели один или несколько признаков?
Вы на правильном пути! Расскажите о своих подозрениях эндокринологу. Врач осмотрит вас, соберет анамнез и назначит лабораторную диагностику крови, если это необходимо. Получив результаты, доктор сможет выявить патологии на ранней стадии и остановить или даже предотвратить развитие многих заболеваний и преждевременного старения.
5 полезных советов, для тех, кто хочет быть стройными и здоровыми
Не торопитесь. Если вы хотите, чтобы кожа и мягкие ткани не провисли после похудения, то снижайте вес без фанатизма. Без вреда для здоровья и внешности можно терять не более 4 килограмм в месяц.
Бессонница, бодрствование по ночам ведет к увеличению веса и обострению хронических болезней, преждевременному старению. Дело в том, что при нехватке сна в ночное время, не вырабатывается еще одни гомон молодости – мелатонин. Человек должен засыпать до 12 ночи и спать не менее 6 часов. Спать нужно в полной темноте.
Чрезмерное потребление кофе может привести к депрессии, усталости и увеличению веса. Пейте кофе утром. Желательно свежемолотый, хорошего качества и контролируйте количество.
Занимайтесь любовью! Неудовлетворенность сексе и его недостаток приводит к снижению синтеза половых гормонов, хроническому стрессу и увеличению уровня кортизола. Все это мешает снизить вес.
Не голодайте и не практикуйте слишком жесткие, низкокалорийные диеты. Это приводит к снижению выработки гонадотропных гормонов. В свою очередь это ведет к снижению сексуального желания, интереса к жизни. Узнать человека со сниженным либидо очень просто – он депрессивен, видит все в черных красках, ничего не хочет и периодически заедает и/или запивает стресс. В рационе обязательно должен быть белок: нежирное мясо, рыба, творог, яйца, а также животные жиры – например, сливочное масло. Заменить животную пищу растительной можно только частично.
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