Что нужно делать, чтобы избежать инфаркта

Большинство людей до сорока лет чувствуют себя отлично, а затем организм начинает давать сбои. Чаще всего страдает сердце, но инфаркт миокарда, как и любую другую болезнь, легче предупредить, чем лечить. Чтобы избежать кризисной ситуации, лучше смолоду начинать следить за своим здоровьем.

Давление
Очень важно регулярно измерять артериальное давление. Особенно это касается людей старше 40 лет и гипертоников. Замеры надо делать утром и вечером, и записывать. Это поможет выявить причину повышения давления. Нормальным считается давление не выше 140/90 мм.рт.ст.

Сахар и холестерин
Периодически надо сдавать общий анализ крови, который быстро покажет, что в организме идет что-то не так. Повышенная глюкоза может говорить о развитии диабета, а высокий холестерин повышает вероятность тромбоза. Однако всего этого можно избежать, если правильно питаться и умеренно заниматься спортом.

Прогулки
Вовсе необязательно ходить в спортивный зал, чтобы поддерживать себя в тонусе. Вы можете ограничиться небольшой утренней зарядкой и пешими прогулками. Малоподвижный образ жизни — один из главных факторов, приводящий к снижению эластичности сосудов, появлению атеросклеротических бляшек и тромбообразованию.

Врач
Многие люди боятся ходить к врачу, терпят боль и пренебрегают препаратами. Если у вас часто повышается давление, не ждите, когда вам станет совсем плохо. Обнаружив первые признаки повышения артериального давления обязательно проконсультируйтесь с врачом и соблюдайте его назначения.
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