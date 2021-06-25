Названы простые способы сжигать больше калорий летом

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Похудение происходит от дефицита калорий.Как правильно худеть, когда температура за окном зашкаливает.Вот 8 способов сжигать больше калорий в жару.Вставайте пораньшеЕсли вы занимаетесь фитнесом нерегулярно, лето — не лучшее время, чтобы увеличивать нагрузку. В жару меняется атмосферное давление, и вы можете заработать проблемы с сердцем и кровеносными сосудами. Продолжайте в расслабленном стиле и присмотритесь к «медленному фитнесу»: йоге, пилатесу или стретчингу. Благодаря занятиям низкой активности вы быстрее адаптируетесь к жаре. Совет и для новичков, и для бывалых — снизить в жару интенсивность кардиотренировок и силовых нагрузок на 50%. Любую активность на свежем воздухе можно позволить себе только «с поправкой на термометр» — температура на улице не должна превышать +28 градусов. Так что для пробежки в парке лучше встать пораньше, пока еще не так жарко.«Правило десяти»Если вам сложно (или просто не хочется) ходить в фитнес-центр летом, подберите ему более универсальную и простую домашнюю альтернативу. Например, возьмите на заметку «правило 10 раз». Делайте по 10 приседаний каждые два часа или десять выпадов каждый раз, когда выходите из ванной комнаты или кухни. Сможете сжигать по 300—400 калорий ежедневно, не прилагая титанических усилий, и не будете перетруждать организм в жару.Батут или дача?В жаркую погоду нам меньше всего хочется париться в душном зале или прозябать под кондиционером. Замените или «разбавьте» скучные тренировки развлечениями на свежем воздухе — это самым приятным образом скажется на вашей фигуре. Отличный способ завести новых друзей и привести в тонус ноги, плечи и ягодицы — пляжный волейбол. Двигаться по песку гораздо тяжелее — калории сжигать эффективнее: 272 за одну партию. Выбирая летние забавы, предварительно сверьтесь с нашей табличкой.Фрисби: 100 калорийПрыжки на батуте: 100 калорийТанцы: 115-150 калорийДайвинг: 120 калорийВерховая езда: 150 калорийСадоводство: 160 калорийКаякинг: 150 калорийПлавание: 180 калорийТеннис: 250 калорийКатание на роликах: 250 калорийПрогулка на велосипеде по городу: 250 калорий и большеПрыжки через скакалку: 360 калорий.Включите кондиционерБольшую роль в процессе нормализации веса играет бурый жир. В отличие от «классического» белого, в нашем организме он не накапливает энергию, а, напротив, помогает ее сжигать. В 2009 году шведские ученые опубликовали результаты исследования, согласно которым на активность бурого жира влияет низкая температура: количество «сгоревшей» глюкозы на холоде увеличилось в 15 раз! Основываясь на этих данных, можно увеличить ежедневный расход калорий на 20%, просто охладив помещение до +16 градусов.Лягте на полВсе гениальное — просто: сядьте на пол во время просмотра телевизора или «в обнимку» с ноутбуком, и вы будете сжигать больше калорий. Во-первых, на твердой поверхности ваши мышцы находятся в большем напряжении. Во-вторых, вставать с пола куда сложнее, а это дополнительная нагрузка.Ешьте арбузИсследователи из Университета Кентукки доказали, что употребление арбуза может оказать существенное влияние на снижение жира в организме. Это отличный низкокалорийный и освежающий вариант для тренировок в жаркий день: арбуз поддерживает стабильный уровень энергии и гидратации — не придется пить калорийные спортивные напитки. Любители бодибилдинга едят его для уменьшения мышечной усталости и быстрого восстановления после тренировок.Включайте музыкуБольшинство людей не представляет занятия спортом или ежедневную рутинную работу без музыки. Зажигательные летние хиты вам в помощь! Быстрая музыка задает ритм и делает тренировки более интенсивными. Стоит музыке замедлиться, и вы непроизвольно теряете темп. Совет пригодится любителям кардионагрузок.Принесите себе стакан водыВ жару количество потребляемой жидкости увеличивается. Каждый раз, когда вы решите пополнить персональные запасы воды, наливайте только половину стакана или бутылки. Придется чаще вставать с насиженного места и совершать «прогулку» к кулеру или на кухню.