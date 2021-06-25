Врач рассказала, чем опасно пиво в жару
Врач отметила, что от этого алкогольного напитка человеку может стать только хуже, так как нарушается распределение воды в организме и ухудшаются метаболические процессы.
"Пиво — это концентрированный напиток, он способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению этой жидкости в межклеточном пространстве. То есть пиво вызывает не обезвоживание в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах"
Кроме того, пиво может спровоцировать ожирение, если употреблять его в больших количествах.
"Пивом можно не только напиться, но и наесться. Но оно быстро покидает желудок, поэтому насыщение кратковременное, а потом потребуется съесть еще что-нибудь, и получится большой калораж"
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