Врачи в США изобрели предотвращающее икоту устройство

Врачи из Центра медицинских наук Техасского университета изобрели простое устройство, которое помогает предотвратить икоту.Испытания показали, что оно останавливает приступы икоты в 92% случаев, пишет журнал Jama Network Open.Стоимость пластикового устройства HiccAway составляет 14 долларов. Создатели называют его «устройство принудительного всасывания и глотания» – это жесткая L-образная соломинка с мундштуком на одном конце и регулируемой крышкой с клапаном давления в виде маленькой дырочки на другом.При приступе икоты следует поместить трубочку в стакан с водой и сделать через нее глоток.Во время икоты у человека происходит внезапное сокращение диафрагмы и межреберных мышц, что приводит к резкому выдоху, который заставляет смыкаться голосовые связки и вызывает характерный звук.Задумка разработчиков устройства заключается в том, что усиленное всасывание, которое требуется для питья через прибор, одновременно задействует диафрагмальный нерв, отвечающий за сокращение диафрагмы, а последующее глотание активирует, помимо прочего, блуждающий нерв. Эти два нерва связаны с икотой в первую очередь и их занятость не даст появиться этому нежелательному явлению.Результаты испытаний трубочки свидетельствуют, что ее применение прекращало икоту почти в 92% случаев. Чуть более 90% участников заявили, что считают данное устройство более удобным, чем другие домашние средства, и 183 из 203 участников отметили, что оно дает лучшие результаты.