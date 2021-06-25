7 правил китайской медицины о том, как пережить жару

Сейчас наступило жаркое время: асфальт в городах плавится от жары, мегаполисы медленно тают под палящим зноем, а его несчастные обитатели должны не только выживать в этом пекле, но и продолжать работать, заниматься собой и близкими и держать планку успеха.Если вы, как и тысячи других людей, плохо чувствуете себя в жаркие дни, то эти советы доктора китайской медицины помогут вам справиться с недомоганием.1. Контролируйте эмоции.Известно, что эмоциональные реакции человека влияют на работу внутренних органов. Жар в китайской медицине рассматривается не только как явление внешней среды, но может быть и внутренним фактором. Внутренний жар негативно влияет прежде всего на сердце, именно оно и страдает при высокой температуре. Если при этом человек испытывает эмоциональные перегрузки, то сердечно-сосудистая система подвергается еще более высокому риску.Повышенный внутренний жар в сочетании с жаром внешним дает учащенное сердцебиение, изменение артериального давления, головную боль, слабость. Как определить интенсивность внутреннего жара? Рассмотрите перед зеркалом язык, зона сердца локализуется на его кончике. Если кончик имеет ярко-красную поверхность или на нем есть красные точки, это говорит о наличии «жара в сердце». Восстановить баланс можно при помощи питания, напитков, правильной физической нагрузки и терапевтических методов.2. Ешьте продукты из «прохладной» и «холодной» групп.По классификации китайской медицины все продукты делятся на пять групп — горячие, теплые, нейтральные, прохладные и холодные. Естественно, что в жару нужно уменьшить потребление продуктов горячей природы (мясо — баранина, ягнятина, ветчина, салями, активные приправы, специи — острый перец, чеснок, имбирь, корица, карри), которые сдвигают энергетические процессы в сторону жара.Сбалансировать состояние лучше всего холодными и прохладными продуктами: пшеница, пшеничные ростки, ячмень, просо, дикий рис, утка, гусь, заяц, кролик, рыба, кальмар, устрица, китайская и цветная капуста, брокколи, болгарский перец, кабачки, баклажаны, огурцы, томаты, спаржа, редиска, кресс-салат, артишок, авокадо, ревень, сельдерей, шпинат, соя, тофу, соевое молоко и соус, подсолнечное, кунжутное, оливковое масло, фасоль, горох, кешью, шафран, грибы, йогурт, банан, хурма, киви, лайм, мандарин, лимон, апельсин, грейпфрут, крыжовник, яблоко, черника, ежевика, смородина, арбуз, дыня, манго, груша, мята, ананас, айва, малина, клубника. Особенно важно учитывать эту классификацию людям, у которых есть «внутренний жар». Температура пищи тоже имеет значение: блюдо, которое вы достали из холодильника, конечно же, несет охлаждающее воздействие.3. Пейте небольшими порциями в течение всего дня.В жару потоотделение становится более интенсивным, и необходимо восполнять количество жидкости, ведь все биохимические процессы в человеческом организме происходят в водной среде.Если обычно считается, что достаточно в течение дня пить полтора-два литра воды, то в жаркое время потребность может увеличиваться. Наиболее простым индикатором недостатка жидкости в организме является изменение цвета мочи. В норме она должна иметь светло-соломенный цвет и становится тем темнее, чем больше организм нуждается в воде. Таким образом, можно индивидуально подстраивать объем выпиваемой жидкости, ориентируясь не на какие-то общие нормы, а прежде всего на индивидуальную потребность, которая зависит от возраста, пола, особенностей метаболизма, физической активности.Тем, кто долго находится на жаре и интенсивно потеет, стоит вводить в рацион минеральную воду, чтобы компенсировать вымывание минералов и микроэлементов.В течение дня носите с собой бутылку воды и пейте регулярно, небольшими дозами. А вот после 7 часов вечера слишком много пить не стоит, чтобы не нарушался сон.Еще один очень важный вопрос: какую воду пить? Если у вас есть выбор между водой из источника, водопроводной и бутилированной, то самым разумным выбором будет вода из бутылки. Вернее — из большой плотной бутыли. Обратите внимание: бутылки из тонкого пластика, на котором легко появляются белые заломы, выделяют в воду вещества, сходные по воздействию с женскими половыми гормонами, и способны негативно влиять на цикл. Поэтому выбирайте воду в бутылках с толстыми стенками, которые не имеют изломов, лучше используйте стеклянные емкости.Если вы пьете воду из дачного колодца или источника, есть смысл сдать воду на анализ и выяснить ее состав.Оптимальный выбор — прохладные напитки. Горячий чай летом будет усиливать потоотделение и таким образом охлаждать поверхность тела за счет усиления испарения. Очень холодные напитки могут спровоцировать ангину.4. Если у вас отеки — не ограничивайте себя в питье, устраните причину отечностиОт европейских медиков иногда можно услышать такую рекомендацию: если в жаркую погоду у вас часто бывают отеки, нужно пить меньше. С точки зрения врача, который придерживается синергетичного подхода к здоровью, такой совет кажется странным. Нужно прежде всего выяснить, почему именно в организме задерживается вода и возникают отеки — дело может быть в состоянии вен голени, печени, почках, в работе щитовидной железы, надпочечников, в дисбалансе минералов и микроэлементов. Ясно, что если жидкость не выводится, то в организме произошла разбалансировка.С точки зрения китайской медицины, часто приходится наблюдать задержку жидкостей в организме в результате синдрома «дефицита селезенки». Синдром развивается как следствие интеллектуального и физического переутомления, избыточной тревожности и беспокойства, а также преобладания «слизеобразующих» продуктов в рационе. Коррекция рациона, травяные сборы, иглоукалывание могут устранить синдром «дефицита селезенки», уменьшить или полностью устранить избыточную отечность.5. Не отказывайтесь от физической активности.Но внесите в обычный режим разумные ограничения. Хотя естественно, когда мы бегаем, происходит охлаждение поверхности, если у человека нормальная терморегуляция. Нужно вносить поправки в обычный режим физической активности. Не под палящим солнцем, в помещении, утром или вечером.6. Избегайте резких перепадов температуры.Если из жары вы попадаете в помещение, где поддерживается температура на уровне 18–19 градусов, можно получить так называемый «удар холодом». В жару поры раскрываются и наше тело становится более восприимчивым к различным патогенным факторам.Повышается риск развития заболеваний верхних дыхательных путей, ведь от природных патогенных факторов организм защищает энергия Ци легких. А если холод проникает сначала в кожу, потом в мышцы, то из-за разницы температур может возникнуть воспаление мышц (миозит). Так что избегайте прямого холодного воздушного потока от систем охлаждения.7. Тренируйте сосуды головного мозга, чтобы улучшить самочувствие в жаркую погоду.Самое простое, что можно сделать, — это обычные подъемы и наклоны. Попробуйте утром несколько раз плавно наклониться и подняться. Эти простые упражнения помогут тренировать сосуды, улучшать кровообращение головного мозга. Кроме того, для стабилизации работы вегетативной нервной системы стоит делать упражнения на балансировку полушарий головного мозга. К примеру, попробуйте попеременное дыхание разными ноздрями из практики йоги, выполняйте позы дерева. Уделите упражнениям по 7 минут в день — и будете легче переносить не только жару, но и любые перепады температур и атмосферного давления.