Когда отдых превращается в зависимость: 10 признаков начала алкоголизма

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Важно не заниматься самообманом и вовремя признать существование проблемы.Есть 10 признаков, указывающих на то, что человеку пора сократить употребление алкоголя или вообще отказаться от него. На что стоит обратить внимание.• Пьете больше, чем планировалиЕсли пьете больше или дольше, чем думали, это может показаться незначительным делом. Однако если это часто случается, может указывать на проблемы с контролем.• Увеличиваете дозу«Обычная» доза алкоголя больше не действует так, как раньше. Теперь нужно выпить гораздо больше, чтобы получить желаемый результат. Человеческий мозг со временем адаптируется к алкоголю и может стать менее чувствительным к его воздействию.• Хотите выпитьБывают случаи, когда так сильно хочется выпить, что человек не может думать ни о чем другом. Эту сильную потребность или побуждение к ней могут вызвать люди, места, вещи или время суток, которое может напоминать о выпивке. Определенные эмоции или физические ощущения также вызывают тягу.• Отказываетесь от других видов деятельностиПодумайте о деятельности, которой ранее наслаждались, и как проводили свободное время. Выпивка вытеснила эти вещи из вашей жизни или помешала вам это делать?• Похмелье нарушает планыТакое может случиться с любым человеком, но если время от времени приходите на работу с похмелья, отменяете встречи, пропускаете дедлайны или задерживаетесь с обучением через выпитое накануне, – это проблема.• Развлечения замешаны на алкоголеВ свободное время могут не очень привлекать безалкогольные развлечения и встречи с людьми, которые не употребляют спиртного. Кроме того, не представляете свои выходные без бокала вина. Если это так, пора что-то менять в своих привычках.• Сложный процесс ухода от алкоголяПо мере того как действие алкоголя проходит, могут возникнуть проблемы со сном, дрожь, раздражительность, беспокойство, депрессия, тошнота или потливость. Алкоголь изменяет химию мозга, поэтому когда человек много пьет в течение длительного периода времени, мозг пытается адаптироваться. Если внезапно бросаете пить, в таком случае он снова должен адаптироваться, вызывая эти симптомы отмены.• Близкие переживаютУпотребление алкоголя приводит к проблемам в семье или с друзьями. Прячете алкоголь или пьете тайком, чтобы не огорчать близких. Это частый симптом ранней фазы зависимости и сигнал к тому, чтобы изменить свои привычки.• Попадали в опасные ситуацииПод влиянием алкоголя попадали в рискованные ситуации, связанные с вождением автомобиля, плаванием, драками, опасным сексом или прогулками в опасной зоне. Даже если ничего плохого не произошло, это предупредительный знак.• Не хорошо выглядитеОтеки и мешки под глазами, тусклая кожа и «помятый» вид могут быть связаны с обезвоживанием организма или высокой нагрузкой на печень, вызванную употреблением алкоголя.