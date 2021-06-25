Влияние вакцины от коронавируса на мужское здоровье испытывали на онанистах

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Многие россияне переживают о том, что вакцинация от коронавируса негативно отразится на их репродуктивном здоровье. Однако учёные провели ряд исследований, чтобы выяснить, как препарат влияет на мужское здоровье. О его результатах рассказал известный телеврач Александр Мясников.Он утверждает, что последствия вакцины для мужского здоровья испытывали на онанистах. Результаты экспериментов указывают на то, что уровень влечения и подвижность сперматозоидов никак не изменялись после прохождения вакцинации."Все боятся: "А как же беременеть?" Никаких проблем. Сейчас провели исследование: "А вдруг на сперму прививка влияет?" Нашли добровольцев (они занимались онанизмом) и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после", - отметил Мясников.