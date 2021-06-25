Влияние вакцины от коронавируса на мужское здоровье испытывали на онанистах
Он утверждает, что последствия вакцины для мужского здоровья испытывали на онанистах. Результаты экспериментов указывают на то, что уровень влечения и подвижность сперматозоидов никак не изменялись после прохождения вакцинации.
"Все боятся: "А как же беременеть?" Никаких проблем. Сейчас провели исследование: "А вдруг на сперму прививка влияет?" Нашли добровольцев (они занимались онанизмом) и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после", - отметил Мясников.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий