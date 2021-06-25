Названы продукты, которые нельзя сочетать с бананами

Павел Исанбаев, специалист по снижению веса, сообщил РИА Новости, с какими продуктами не следует сочетать переспелые и недозрелые бананы."Бананы — гипоаллергенный продукт, который разрешено употреблять даже детям самого раннего возраста. Тем не менее, неспелые бананы не следует есть тем, у кого плохо переваривается клетчатка, существуют проблемы с кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем. В этом случае недозрелые бананы приведут ко вздутию кишечника. Сочетать их с другими источниками клетчатки тоже не нужно. Например, если вы делаете фруктовый салат, не добавляйте к неспелым бананам яблоки и, тем более, овощи, поскольку они усилят эффект вздутия", — сообщил Исанбаев.Если перечисленных заболеваний нет, недозрелые бананы полезны. В частности, в них содержится резистентный крахмал, который нормализует работу желудочно-кишечного тракта."В переспелых бананах много сахара. Таким образом популярные бананово-шоколадные десерты не рекомендуется людям со склонностью к повышению уровня глюкозы в крови", — предупредил специалист.