Раскрыт идеальный способ хранения хлеба

Спустя пару-тройку дней с момента приготовления большинство хлебной продукции начинают плесневеть или засыхать. О том, как бороться с этим неприятным явлением рассказал в интервью радио Sputnik врач и телеведущий Сергей Малоземов."Чтобы хлеб можно было хранить до недели, он должен находиться в холодильнике и на нем не должно быть видимых следов порчи. Если он немного там подсыхает от длительного хранения, то его можно "оживить" в микроволновке и есть спокойно",- поделился способом эксперт. Кстати, к нему прибегают многие россияне.Но мало кто знает о том, что морозильная камера - идеальное место для длительного хранения хлеба.Идеальный способ хранения хлеба, если вы его хотите дольше сохранить – это заморозка. В моей семье мы постоянно этим пользуемся. Мы не так быстро едим хлеб и, если мы купили какой-то вкусный, мы его делим пополам и половину помещаем в морозилку. Потом, когда вам будет нужно, вы можете в духовке или даже микроволновке быстренько его "оживить",