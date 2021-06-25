Что будет, если ежедневно есть фасоль? Объяснила диетолог Макиша

По мнению диетолога Марины Макиша, есть фасоль ежедневно при отсутствии индивидуальных противопоказаний не вредно.Диетолог Макиша объяснила в интервью, что будет, если ежедневно есть фасоль. Врач считает, что если человек съедает за раз не больше 200 граммов фасоли, привычка употреблять ее регулярно может благоприятно сказываться на состоянии кишечника. Данный эффект обеспечивается действием присутствующей в фасоли клетчатки, эффективно поддерживающей деятельность полезных кишечных бактерий.«Пищевые волокна фасоли помогают выводить токсины, ответственны за снижение уровня плохого холестерина», - добавила Макиша.Диетолог уточнила, что красная фасоль – за счет высокого содержания белка – помогает укреплять иммунитет. Помимо того, в продукте много калия и магния, что «очень полезно для сердечно-сосудистой системы».Однако тем, кто склонен к запору, эксперт советует не употреблять фасоль без консультации со специалистом.