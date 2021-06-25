7 преимуществ улыбки для здоровья

Улыбка, как и хорошее настроение в целом, положительно влияет на здоровье. Чем чаще люди улыбаются, тем реже они сталкиваются с определенными проблемами.Повышение настроение. Благодаря улыбке в крови появляются эндорфины, повышающие уровень счастья. Улыбка повышает приток позитивных мыслей.Обезболивание. Хороший смех может оказывать анальгезирующее воздействие на организм. Это происходит в том числе и за счёт упомянутых выше эндорфинов. Смех - отличное лекарство, так как он позволяет организму вырабатывать собственные обезболивающие, не имеющее каких-либо побочных эффектов.Снижение давления. В это сложно поверить, но улыбки уменьшают артериальное давление. Изначально смех приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и потребления кислорода, но за этим следует период мышечной релаксации, сокращение пульса и снижения артериального давления.Укрепление иммунитета. Улыбки помогают укрепить иммунную систему, как показывают исследования. Это связано со способностью смеха повышать объём иммунных клеток и антител, сражающихся с инфекциями.Уменьшение уровня стресса. Улыбка или смех активируют и снимают стрессовые реакции. Когда в ходе исследования люди сталкивались со стрессовыми ситуациями, то улыбающиеся добровольцы демонстрировали более низкую частоту сердечных сокращений по сравнению с теми, кто не улыбался.Улучшение отношений. Исследователи выяснили, что улыбающиеся люди воспринимаются окружающими, как более приятные и симпатичные. А из-за этого увеличивается вероятность построить хорошие отношения.Омоложение. Улыбка, конечно, не может сделать лицо биологически более молодым и даже рождает морщинки на кончиках губ и глаз. Но при частых улыбках создаётся очень стойкая иллюзия того, что вы выглядите моложе, как показывают различные эксперименты, в ходе которых люди оценивали возраст других лиц по фотографиям. Изображённые с улыбками на лице воспринимались более молодыми.