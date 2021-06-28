10 продуктов для борьбы с воспалениями
Как вообще проявляются воспаления? По-разному. Иногда в виде повышения температуры. Иногда — отечностью или покраснением. Возможно, у вас хронический гайморит? Искривленная носовая перегородка? Вялотекущий кариес? Аутоиммунное заболевание? Если ответ «да», то вы, наверняка знаете, как ощущается фоновый воспалительный процесс — и как заметно он снижает качество жизни.
Порой воспаление протекает где-то глубоко внутри нашего тела, и мы даже не знаете о его существовании. До тех самых пор, пока усталость и вялость не сменится более тяжелыми симптомами. Организм может реагировать по-разному в зависимости от того, что мы едим. Пища умеет помогать нам бороться с воспалением или, наоборот, провоцировать воспалительную реакцию.
Основу противовоспалительной диеты составляют растительные продукты — фрукты, овощи, орехи, семена, бобы и бобовые. Когда вы едите источники животного белка, обязательно постарайтесь выбирать морепродукты, яйца, говядину и птицу. Подумайте о следующем ужине как о возможности предложить своему телу продукты, которые сделают его сильнее и энергичнее. Пусть они работают на здоровье, а не против него.
Вот 10 продуктов, которые можно прихватить в гипермаркете, когда отправитесь за покупками в следующий раз.
1. Зелень
Зелень обладает противовоспалительными свойствами и содержит различные фитонутриенты и антиоксиданты, которые помогают защитить клетки организма от повреждений.
И вот чем она богата:
аминокислоты;
витамины А, С и К;
клетчатка;
магний;
железо;
кальций.
Зелень проявляет пользу разнообразно — это и сияющая кожа, и здоровье, мощная пищеварительная система и даже крепкие кости. А ведь казалось бы — трава травой. Мы привыкли видеть зелень в салатах, но ее можно также добавить в смузи или взбить блендером с обычным томатным соком.
2. Ананас
Этот вкусный фрукт может принести крайне много пользы! Ананас богат витамином С и содержит фермент бромелайн, который может помочь усвоению белка, уменьшить воспаление в кишечнике и повысить иммунную функцию. Ешьте его свежим, добавляйте в смузи или сок, и даже запекайте с мясом! Все этом поможет в борьбе с воспалением, улучшит пищеварение и сохранит иммунитет крепким.
3. Лосось
Эта холодноводная рыба является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. А именно они — прекрасные помощники в борьбе с воспалениями. Жирные кислоты умеют снижать риск хронических заболеваний и даже улучшать психическое здоровье. Лосось также является отличным источником белка и содержит множество полезных микроэлементов, включая витамины B-12, B-3, D, калий и селен. Лосося можно приготовить множеством способов и результат всегда будет изумительным - такая уж это рыба. Везде хороша — на гриле, жареной, запеченной, в ухе и крем-супе. Даже звучит вкусно!
4. Грибы
Никогда бы не подумали, но гриб — антимикробный, противовирусный и противовоспалительный супергерой. Грибы содержат множество соединений, способные укрепить иммунитет и уменьшить уровень воспалений во всем организме. Грибы содержат длинноцепочечные полисахариды, так называемые «бета-глюканы», укрепляющих иммунную систему.
Лесовички также богаты мощным антиоксидантом эрготионеином, которые помогает бороться с воспалительными процессами! Они — отличный источник белка, клетчатки и различных витаминов группы В. Видов грибов существует так много, что вы обязательно найдете тот, что порадует ваши капризные вкусовые сосочки. Шиитаке, сморчки, лисички, опята, белые... Выбор огромен.
5. Брокколи
Брокколи, богатая витаминами С и К, фолиевой кислотой и клетчаткой, является дивным противовоспалительным средством. Она особенно щедра на различные каротиноиды, а также антиоксиданты, такие как флавоноиды, кемпферол и кверцетин. Брокколи, поджаренная с чесноком, будет идеальным гарниром к ужину.
6. Морские водоросли
Морские водоросли содержат уникальную группу полисахаридов, называемых фукоиданами — они прекрасно борются с воспалительными процессами в организме. Этот уникальный морской овощ несет в себе множество полезных веществ:
железо;
калий;
йод;
пищевые волокна;
растительный белок.
Свежие водоросли или сушеные – разницы нет. Попробуйте добавить их в зеленые листовые салаты, съесть с авокадо, рисом и рыбой. Можно также заглянуть в азиатские (особенно японские) рецепты – уж там-то знают, что делать с водорослями!
7. Черника
Эти сладкие ягодки (но с низким содержанием сахаров!) богаты клетчаткой и прямо пышут витаминами А, С и Е. Черника содержит различные противовоспалительные вещества и антиоксиданты. Основной антиоксидант, антоцианин, дарит этой ягоде ее великолепный темно-синий цвет. Добавьте ягоды черники в кашу или коктейль, сделайте домашний джем, смешайте с творогом или йогуртом. Черника универсальна и восхитительна!
8. Квашеная капуста
Квашеная капуста богата витаминами С и К, железом и клетчаткой. И, естественно, содержит полезные для кишечника бактерии, называемые пробиотиками. Употребляя ферментированные продукты, мы улучшаем здоровье нашей пищеварительной системы, оптимизируем кишечную флору и оздоравливаем кишечный микробиом. Мы можем получать пробиотики и с другими ферментированными продуктами, такими как кимчи, мисо и даже соленые огурцы. Квашеная капуста с мясом – м-м. А если в салате? Вкуснятина.
9. Крепкий бульон
Бульон, сваренный на кости, дарит нам полный набор полезных веществ. Каких? Начнем с минералов, таких как кальций, магний и фосфор.
Ежедневная чашка бульона укрепит слизистую оболочку кишечника из-за высокого содержания целебных соединений, включая коллаген, желатин и аминокислоты (такие как глютамин, аргинин и пролин). Скучно пить простой бульон? Используйте его в качестве основы для супов.
Чем бульон может помочь здоровью:
Уменьшить воспаление кишечника.
Укрепить пищеварительную систему.
Поддержать иммунную функцию.
Помочь работе печени.
10. Специи и травы (куркума, имбирь и чеснок)
Куркума
Эта красивая желто-оранжевая пряность часто встречается в порошках карри. Благодаря активному соединению куркумин, она обладает сильными противовоспалительными свойствами и уже тысячи лет используется в качестве лекарственного растения. Попробуйте добавить молотую куркуму в приправу к рыбе и овощам. Или используйте измельченный сырой корень куркумы в супах и соусах. Для того, чтобы увеличить всасываемость куркумы, ее полезно будет съесть с небольшим количеством черного перца.
Имбирь
Большинство противовоспалительных и лекарственных свойств имбиря исходит от его основного биологически активного соединения, гингерола. Имбирь является не только основным стимулятором иммунитета. Корень имбиря можно также использовать в чае, чтобы помочь пищеварению. А еще он помогает против тошноты!
Чеснок
Чеснок содержит соединения серы, которые стимулируют нашу иммунную систему для борьбы с воспалением и болезнями. Антибактериальный, противогрибковый, вкусный! Эти острые дольки легко добавить к любому блюду - чеснок придает восхитительный вкус и первым, и вторым блюдам.
Полный эффект от введения в меню куркумы, водорослей и лосося вы почувствуете не сразу. Но если вдруг заметите у себя симптомы ОРЗ – попробуйте атаковать болезнь продуктами из этого списка. Неприятные симптомы уйдут быстрее обычного!
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