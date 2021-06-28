10 продуктов для борьбы с воспалениями

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Воспалительные процессы в организме могут быть незаметны глазу, но сильно влиять на качество нашей жизни. Расскажем, что съесть, чтобы побороть недуг изнутри!Как вообще проявляются воспаления? По-разному. Иногда в виде повышения температуры. Иногда — отечностью или покраснением. Возможно, у вас хронический гайморит? Искривленная носовая перегородка? Вялотекущий кариес? Аутоиммунное заболевание? Если ответ «да», то вы, наверняка знаете, как ощущается фоновый воспалительный процесс — и как заметно он снижает качество жизни.Порой воспаление протекает где-то глубоко внутри нашего тела, и мы даже не знаете о его существовании. До тех самых пор, пока усталость и вялость не сменится более тяжелыми симптомами. Организм может реагировать по-разному в зависимости от того, что мы едим. Пища умеет помогать нам бороться с воспалением или, наоборот, провоцировать воспалительную реакцию.Основу противовоспалительной диеты составляют растительные продукты — фрукты, овощи, орехи, семена, бобы и бобовые. Когда вы едите источники животного белка, обязательно постарайтесь выбирать морепродукты, яйца, говядину и птицу. Подумайте о следующем ужине как о возможности предложить своему телу продукты, которые сделают его сильнее и энергичнее. Пусть они работают на здоровье, а не против него.Вот 10 продуктов, которые можно прихватить в гипермаркете, когда отправитесь за покупками в следующий раз.1. ЗеленьЗелень обладает противовоспалительными свойствами и содержит различные фитонутриенты и антиоксиданты, которые помогают защитить клетки организма от повреждений.И вот чем она богата:аминокислоты;витамины А, С и К;клетчатка;магний;железо;кальций.Зелень проявляет пользу разнообразно — это и сияющая кожа, и здоровье, мощная пищеварительная система и даже крепкие кости. А ведь казалось бы — трава травой. Мы привыкли видеть зелень в салатах, но ее можно также добавить в смузи или взбить блендером с обычным томатным соком.2. АнанасЭтот вкусный фрукт может принести крайне много пользы! Ананас богат витамином С и содержит фермент бромелайн, который может помочь усвоению белка, уменьшить воспаление в кишечнике и повысить иммунную функцию. Ешьте его свежим, добавляйте в смузи или сок, и даже запекайте с мясом! Все этом поможет в борьбе с воспалением, улучшит пищеварение и сохранит иммунитет крепким.3. ЛососьЭта холодноводная рыба является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. А именно они — прекрасные помощники в борьбе с воспалениями. Жирные кислоты умеют снижать риск хронических заболеваний и даже улучшать психическое здоровье. Лосось также является отличным источником белка и содержит множество полезных микроэлементов, включая витамины B-12, B-3, D, калий и селен. Лосося можно приготовить множеством способов и результат всегда будет изумительным - такая уж это рыба. Везде хороша — на гриле, жареной, запеченной, в ухе и крем-супе. Даже звучит вкусно!4. ГрибыНикогда бы не подумали, но гриб — антимикробный, противовирусный и противовоспалительный супергерой. Грибы содержат множество соединений, способные укрепить иммунитет и уменьшить уровень воспалений во всем организме. Грибы содержат длинноцепочечные полисахариды, так называемые «бета-глюканы», укрепляющих иммунную систему.Лесовички также богаты мощным антиоксидантом эрготионеином, которые помогает бороться с воспалительными процессами! Они — отличный источник белка, клетчатки и различных витаминов группы В. Видов грибов существует так много, что вы обязательно найдете тот, что порадует ваши капризные вкусовые сосочки. Шиитаке, сморчки, лисички, опята, белые... Выбор огромен.5. БрокколиБрокколи, богатая витаминами С и К, фолиевой кислотой и клетчаткой, является дивным противовоспалительным средством. Она особенно щедра на различные каротиноиды, а также антиоксиданты, такие как флавоноиды, кемпферол и кверцетин. Брокколи, поджаренная с чесноком, будет идеальным гарниром к ужину.6. Морские водорослиМорские водоросли содержат уникальную группу полисахаридов, называемых фукоиданами — они прекрасно борются с воспалительными процессами в организме. Этот уникальный морской овощ несет в себе множество полезных веществ:железо;калий;йод;пищевые волокна;растительный белок.Свежие водоросли или сушеные – разницы нет. Попробуйте добавить их в зеленые листовые салаты, съесть с авокадо, рисом и рыбой. Можно также заглянуть в азиатские (особенно японские) рецепты – уж там-то знают, что делать с водорослями!7. ЧерникаЭти сладкие ягодки (но с низким содержанием сахаров!) богаты клетчаткой и прямо пышут витаминами А, С и Е. Черника содержит различные противовоспалительные вещества и антиоксиданты. Основной антиоксидант, антоцианин, дарит этой ягоде ее великолепный темно-синий цвет. Добавьте ягоды черники в кашу или коктейль, сделайте домашний джем, смешайте с творогом или йогуртом. Черника универсальна и восхитительна!8. Квашеная капустаКвашеная капуста богата витаминами С и К, железом и клетчаткой. И, естественно, содержит полезные для кишечника бактерии, называемые пробиотиками. Употребляя ферментированные продукты, мы улучшаем здоровье нашей пищеварительной системы, оптимизируем кишечную флору и оздоравливаем кишечный микробиом. Мы можем получать пробиотики и с другими ферментированными продуктами, такими как кимчи, мисо и даже соленые огурцы. Квашеная капуста с мясом – м-м. А если в салате? Вкуснятина.9. Крепкий бульонБульон, сваренный на кости, дарит нам полный набор полезных веществ. Каких? Начнем с минералов, таких как кальций, магний и фосфор.Ежедневная чашка бульона укрепит слизистую оболочку кишечника из-за высокого содержания целебных соединений, включая коллаген, желатин и аминокислоты (такие как глютамин, аргинин и пролин). Скучно пить простой бульон? Используйте его в качестве основы для супов.Чем бульон может помочь здоровью:Уменьшить воспаление кишечника.Укрепить пищеварительную систему.Поддержать иммунную функцию.Помочь работе печени.10. Специи и травы (куркума, имбирь и чеснок)КуркумаЭта красивая желто-оранжевая пряность часто встречается в порошках карри. Благодаря активному соединению куркумин, она обладает сильными противовоспалительными свойствами и уже тысячи лет используется в качестве лекарственного растения. Попробуйте добавить молотую куркуму в приправу к рыбе и овощам. Или используйте измельченный сырой корень куркумы в супах и соусах. Для того, чтобы увеличить всасываемость куркумы, ее полезно будет съесть с небольшим количеством черного перца.ИмбирьБольшинство противовоспалительных и лекарственных свойств имбиря исходит от его основного биологически активного соединения, гингерола. Имбирь является не только основным стимулятором иммунитета. Корень имбиря можно также использовать в чае, чтобы помочь пищеварению. А еще он помогает против тошноты!ЧеснокЧеснок содержит соединения серы, которые стимулируют нашу иммунную систему для борьбы с воспалением и болезнями. Антибактериальный, противогрибковый, вкусный! Эти острые дольки легко добавить к любому блюду - чеснок придает восхитительный вкус и первым, и вторым блюдам.Полный эффект от введения в меню куркумы, водорослей и лосося вы почувствуете не сразу. Но если вдруг заметите у себя симптомы ОРЗ – попробуйте атаковать болезнь продуктами из этого списка. Неприятные симптомы уйдут быстрее обычного!