Пищевые добавки, способные улучшить зрение

На ранних порах справиться с этой проблемой помогут витамины.Все, кто сутками сидят за экраном компьютера, а потом еще и «висят» в телефоне до ночи, знают, как глаза устают от подобного образа жизни.Иногда глаза просто краснеют, болят и слезятся, но, бывает, что зрение просто-напросто садится. К счастью, на ранних порах справиться с этой проблемой помогут витамины. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.Вещества, которые помогают поддержать зрение:Экстракт черники лесной (либо черника — от 100 грамм в день),Гингко билоба — растение, которое хорошо не только для зрения, но и для здоровья мозга,Комплекс каротиноидов, в частности — лютеин и зеаксантин: необходимы для здоровья сетчатки глаза,Растение Eupharasia officinalis, используется для снятия раздражения глаз (его причиной может быть и работа за монитором, и сезонная аллергия).?Также рекомендую делать гимнастику для глаз:1. Фокусируемся на самой дальней точке, в которой можем рассмотреть предмет.2. Переводим взгляд так близко, как возможно — и тоже фокусируемся, пока предмет не станет четким.3. Повторяем хотя бы 5 раз.