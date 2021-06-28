Пищевые добавки, способные улучшить зрение
Все, кто сутками сидят за экраном компьютера, а потом еще и «висят» в телефоне до ночи, знают, как глаза устают от подобного образа жизни.
Иногда глаза просто краснеют, болят и слезятся, но, бывает, что зрение просто-напросто садится. К счастью, на ранних порах справиться с этой проблемой помогут витамины. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.
Вещества, которые помогают поддержать зрение:
Экстракт черники лесной (либо черника — от 100 грамм в день),
Гингко билоба — растение, которое хорошо не только для зрения, но и для здоровья мозга,
Комплекс каротиноидов, в частности — лютеин и зеаксантин: необходимы для здоровья сетчатки глаза,
Растение Eupharasia officinalis, используется для снятия раздражения глаз (его причиной может быть и работа за монитором, и сезонная аллергия).?
Также рекомендую делать гимнастику для глаз:
1. Фокусируемся на самой дальней точке, в которой можем рассмотреть предмет.
2. Переводим взгляд так близко, как возможно — и тоже фокусируемся, пока предмет не станет четким.
3. Повторяем хотя бы 5 раз.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://hronika.info - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий