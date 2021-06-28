Медики рассказали, как лечить ангину летом

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«Летней» ангины не существует, уверяет врач.Летом некоторые люди болеют различными ОРВИ, которые, в частности, могут спровоцировать и тонзиллиты. При этом жаркая погода иногда может не уберечь от болезней, а сыграть с человеком злую шутку.Мы решили рассказать о наиболее частом летнем заболевании — ангине, ее причинах, симптомах и лечении. В этом вопросе нам поможет врач-терапевт клиники Оберіг Владислава Романюк.Существует ли летняя ангинаНекоторые специалисты выделяют такой вид тонзиллита, как летний. Однако Владислава Романюк не согласна с этим тезисом.— Такого диагноза, как летняя ангина, нет, его не существует в международной номенклатуре. Почему могут так называть? Потому что любые воспаления миндалин возникают у людей чаще летом или же при смене сезонов весна-лето, лето-осень. В этот период риск заболеть выше, — отмечает Владислава Романюк.Специалист выделяет два вида действительно существующих ангин — вирусная и бактериальная. При этом первая встречается чаще, вторая — в разы реже.Вирусная ангина — симптомы и лечениеБолезнь провоцирует вирус, заражение происходит воздушно-капельным путем от больного человека. Способствовать этому могут переохлаждение или же употребление холодных напитков, общее ослабление иммунитета.Симптомы:повышение температуры;боль и покраснение в горле;увеличенные миндалины.Лечение:обильное теплое питье;реакция на симптомы (повышается температура — сбиваем с помощью жаропонижающих, боли в горле – показано рассасывание пастилок с антисептиком);постельный режим.— Помним, что вирусные ангины мы антибиотиками не лечим. Кроме того, я бы не советовала скупать всю аптеку, достаточно обеспечить адекватное симптоматическое лечение, — подчеркивает Владислава Романюк.Бактериальная ангина — симптомы и лечениеЗаболевание провоцируется стрептококком группы А, передается также от больного человека. Более активно провоцируется при воздействии сопутствующих факторов в виде перепадов температуры, употребления холодных напитков, плавания в холодной воде.Симптомы:высокая температура;резкое начало болезни;боли в горле;белесый налет на миндалинах и языке.Лечение:При выявлении этих симптомов нужно обратиться к врачу.— Обращение к специалисту в таком случае обязательно. Он осматривает пациента, собирает анамнез болезни и проводит нужные диагностические тесты для установления возбудителя, затем назначает лечение. Такие ангины лечатся антибиотиками, — объясняет терапевт.Профилактика ангиныЧто нужно делать:санация очагов хронической инфекции — хронический тонзиллит, нелеченые кариозные зубы, насморк;стараться ограничить контакты с людьми с явными признаками ОРВИ;закаляться и вести здоровый образ жизни.При этом, по словам специалиста, нет рекомендации ограничить потребление холодной воды или же плавание в холодном море.— Если человек знает, что у него слабое горло, и он часто болеет ангиной, лучше лишний раз не провоцировать болезнь. Но общих подобных рекомендаций нет. Мы вирусом не заражаемся в воде, это лишь дополнительная стрессовая ситуация, — констатирует Владислава Романюк.Как уберечь детей от тонзиллитаНет общих рекомендаций и по поводу того, как защитить ребенка от болезни. Ведь он болеет не от холодного мороженого в жару, а от вируса или бактерий, которыми он заразился от больного.— Важно, чтобы ребенок с детства рос сильным, с хорошим иммунитетом. Для этого он должен закаляться и адаптироваться к различным обстоятельствам. Поэтому врачи кричат со всех сторон, что не нужно детей лишний раз кутать, чрезмерная забота может сыграть во вред, — подводит итог терапевт.Как не заболетьСпециалисты рекомендуют заниматься своим здоровьем регулярно — укреплять иммунитет, питаться сбалансированно, не игнорировать спорт.Так можно уберечь организм от болезней.