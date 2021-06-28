Психосоматические расстройства: как лечить болезни, возникающие «от нервов»

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Из-за психологических проблем может страдать тело.Психосоматические расстройства характеризуются различными соматическими жалобами, которые, в первую очередь, связаны с выраженными тревожными или негативными мыслями и ощущениями, вызванными этими симптомами. Часто заболевания психосоматический природы представляют порочный круг, в котором стресс, психоэмоциональные нагрузки и другие провоцирующие факторы усугубляют душевное состояние, что провоцирует возникновение соматических, телесных симптомов.В диагностике психосоматических расстройств большое внимание уделяют состоянию здоровья пациента, так как при выявлении соматических заболеваний лечение начинают с коррекции основной болезни. При отсутствии явных признаков соматической патологии показана психологическая поддержка и психотерапевтическая терапия. Нормализация психоэмоционального состояния – это залог успешного лечения психосоматических расстройств.Почему возникают психосоматические заболевания и как они проявляются?Психосоматические расстройства имеют достаточно сложный механизм развития и проявляются на физическом уровне в результате реакции организма на провоцирующие психогенные факторы. Стрессовые ситуации, тревога, невроз или даже обычные неурядицы в жизни могут стать пусковым механизмом к развитию психосоматического заболевания, при котором возникнут определенные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы или других органов.Конверсионные симптомы – частое проявление психосоматических расстройств. Для них характерно появление болезненных ощущений при явном отсутствии причины боли. Врачи объясняют это тем, что при наличии внутреннего конфликта на бессознательном уровне тело демонстрирует травмирующую ситуацию в виде соматических симптомов.Такие эмоции и состояния как страх, беспокойство, бессонница или переутомление также могут привести к психосоматическим расстройствам, которые будут иметь свои характерные проявления, например:при страхе и опасениях наблюдаются спазмы горла, изменение голоса, расстройства желудочно-кишечного тракта;при тревоге могут возникнуть боли в сердце, судороги или спазмы;при невозможности высказаться может беспокоить кашель;комплексы, нерешенные внутренние конфликты могут проявляться аллергией или кожными реакциями.Также врачи выделяют в отдельную группу заболевания-психосоматозы, которые взаимосвязаны с психоэмоциональным состоянием и могут свидетельствовать о внутренней душевной проблеме. К ним относятся: астма, гастрит, колит, язвенная болезнь, гипертония, дерматит и нейродермит, аллергии, ревматоидные и некоторые эндокринные заболевания.Лечение психосоматических расстройств: что известно?Поскольку психосоматические заболевания возникают в результате психоэмоциональных расстройств, которые влияют на тело человека, в диагностике и лечении этих недугов должны принимать участие несколько специалистов: психотерапевт и специалист (терапевт, невропатолог, кардиолог или эндокринолог). Такой комплексный подход гарантирует эффективность терапии, что позволит устранить не только симптомы заболевания, но и причины.Основу лечения составляет психотерапия. Врачи выделяют такие направления:Групповая терапия, во время которой под контролем специалиста пациенту помогают обнаружить и сформулировать проблему, понаблюдать за своей реакцией во время обсуждения этой проблемы с другими, обсудить методы альтернативных действий в сложных ситуациях и устранить тревожность, страхи или фобии при помощи разучивания самоутверждений. Такая терапия требует времени, так как пациенту необходимо не только выявить и признать свое состояние, но и научиться бороться с травмирующими факторами, противостоять стрессу путем принятия ситуации и понимания, какие действия будут правильными.Личная или индивидуальная терапия подходит пациентам, которые не готовы обсуждать свое состояние с другими пациентами. В таком случае психотерапевт во время беседы постепенно определяет причины состояния, учит взаимодействовать с собственными чувствами и эмоциями, что впоследствии поможет проработать тревожные или травмирующие моменты и нормализовать психоэмоциональное состояние. Преимущество индивидуальной терапии заключается в установлении непосредственного контакта с терапевтом, что позволяет проанализировать больше ситуаций, проиграть разнообразные случаи для оценки поведения и чувств, а также получить обратную связь во время сеанса психотерапии. Также специалист помогает закрепить приобретенные навыки для использования в жизни.Подвидами индивидуальной терапии являются такие направления: краткосрочная позитивная терапия, длительная гештальт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия, телесно-ориентированная психотерапия и семейная психотерапия.Некоторым пациентам, в первую очередь, показана семейная психотерапия, так как часто разобраться в конфликтных ситуациях между несколькими членами семьи в одиночку невозможно. В случае если психосоматическое расстройство выявлено у ребёнка, психотерапевты рекомендуют терапию для родителей.Главное условие терапии – построение доверительных отношений с лечащим врачом и заинтересованность пациента в выздоровлении. Процесс лечения психосоматических расстройств может быть длительным, однако только воздействие на истинные причины патологии позволяет устранить болезнь и освободить человека от неприятных симптомов.