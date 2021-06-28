Трудности с глотанием – признак серьезного заболевания

Боковой амиотрофический склероз (БАС) - это прогрессирующее неврологическое заболевание, влияющее на произвольные движения мышц. По мере прогрессирования проблемы пациенты начинают испытывать трудности даже с базовыми движениями.Поскольку БАС влияет на нервные клетки, контролирующие движения мышц, многие пациенты испытывают затруднения при глотании, также известные как дисфагия. Это может увеличивать риск удушья.Хотя затруднение при глотании обычно возникает на более поздних стадиях заболевания, есть один тип БАС, для которого этот симптом характерен на ранней стадии. Речь идет о бульбарном БАС.По данным Канадского общества БАС, 86% пациентов с бульбарным БАС испытывают сложности с глотанием на ранней стадии. Почти такой же процент всех пациентов с БАС в конечном итоге испытывает затруднения с глотанием, хотя этот симптом обычно возникает позже, по мере прогрессирования болезни.