Шоколад по утрам оказался полезен для женщин

Группа ученых пришла к выводу, что небольшие порции шоколада по утрам положительно сказываются на здоровье женщин в постменопаузе.Он помогает сбрасывать вес и способствует снижению уровня сахара в крови, сообщается на портале The FASEB Journal.Для изучения этого вопроса ученые из Гарвардской медицинской школы и испанского Университета Мурсии провели двухнедельный эксперимент, в котором приняли участие 19 женщин в постменопаузе. Их разделили на три группы, первая питалась в обычном режиме, вторая съедала 100 граммов молочного шоколада в течение часа после ночного сна, а третья ела лакомство за час до отхода ко сну.Две группы женщин, которые ради эксперимента ели шоколадки, снижали количество потребляемых в день калорий.Специалисты выяснили, что благодаря умеренному потреблению шоколада на завтрак вес участниц эксперимента не увеличился, более того, они похудели в талии, при этом улучшились контроль аппетита, состав микробиоты кишечника, снизился уровень глюкозы в крови в течение дня.У тех, кто ел молочное лакомство по вечерам, на следующий день повысилась физическая активность на 6,9%, снизился аппетит и сократилась тяга к сладкому.