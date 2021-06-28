Какие симптомы указывают на избыток цинка в организме

Цинк является очень важным микроэлементом для нашего организма, потому что выполняет множество различных функций. Но не стоит забывать о его дозировке, иначе это приведет к неприятным последствиям.Фармацевт Яна Украинская на своей странице в Instagram рассказала, чем полезен цинк, в каких продуктах его можно найти и чем опасен его переизбыток в организме. Специалист отметила, что этот микроэлемент помогает укрепить иммунную систему, участвует в синтезировании мужских половых гормонов, способствует усвоению витамина Е, улучшает работу щитовидной железы, а также участвует в жировом, белковом и витаминном обмене и т.д. Его можно найти в морепродуктах (особенно устрицах), мясе, яйцах, грецких орехах. Суточная норма цинка для мужчин составляет 11 мг, а для женщин — 8 мг. Цинк должен быть в норме, а не в переизбытке. Если в организме микроэлемента достаточно, то не стоит принимать дополнительные добавки, иначе это может быть опасно для здоровья. Симптомы переизбытка: рвота, диарея и боли в животе, изменение вкусового восприятия и обоняния, озноб и симптомы ОРВИ и ГРИППа. К слову, цинк, полученный из пищи не вызывает переизбытка. Только при приеме добавок.Напомним, что цинк выполняет множество функций, в частности регулирует более 300 ферментов. Врачи рассказали, какие проблемы могут возникнуть со здоровьем, если организм будет испытывать дефицит цинка.