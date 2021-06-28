Названы лучшие продукты для снижения уровня плохого холестерина

Важно употреблять достаточное количество правильных жиров.Когда дело доходит до диеты, помогающей снизить уровень холестерина, ненасыщенные жиры являются ключевыми.В отличие от насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина ЛПНП, ненасыщенные жиры положительно влияют на концентрацию липопротеинов низкой и низкой плотности, помогая снизить риск сердечного приступа.АвокадоВ исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения США, говорится, что:«Порция авокадо содержит 3,4 г пищевых волокон (11% суточной нормы), 0,73 мг пантотеновых веществ и витамин К. Авокадо имеет низкую энергетическую плотность — 1,6 ккал / г или 80 ккал на порцию. Одна порция авокадо содержит 5 г мононенасыщенной жирной кислоты и 1 г полиненасыщенной жирной кислоты, причем преобладающей жирной кислотой является олеиновая кислота в количестве 4,53 г на порцию».Оливковое масло первого отжимаВ исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, было проанализировано диетическое оливковое масло в снижении липопротеинов низкой плотности.«Поскольку оливковое масло сильно обогащено олеиновой кислотой, мы проверили влияние добавок оливкового масла (50 г / день) на диету 10 здоровых мужчин-мужчин в течение двухнедельного периода на их уровень ЛПНП и ЛПНП. уровни окисления».Даже после одной недели диеты на оливковом масле чувствительность ЛПНП к окислению in vitro значительно снизилась. Добавление оливкового масла к диете изменяет липидный состав ЛПНП и обогащает липопротеины олеиновой кислотой и ситостерином.Семена тыквыИсследование также показало, что добавка семян тыквы имеет защитный эффект против атерогенных крыс, и этот защитный эффект не был связан с высокими концентрациями аргинина в семенах тыквы.Жирная рыбаЖирная рыба, такая как сардины, форель, лосось богата незаменимыми жирными кислотами омега-3, которые необходимы для снижения уровня холестерина.