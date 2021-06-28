Снижает сахар и не только: почему медики советуют ходить пешком после еды

Прогулка пешком после еды способствует снижению уровня сахара в крови, а также дает здоровью много других преимуществ.Нередко после еды тянет в сон, но медики советуют преодолевать свою временную слабость, и вместо неподвижного отдыха практиковать как раз «пищеварительную прогулку», то есть, ходить пешком. Специалисты поясняют: когда мы едим пищу с высоким содержанием углеводов, а затем перестаем двигаться, уровень сахара в крови резко повышается и остается высоким еще в течение нескольких часов. В конечном итоге это негативно сказывается на здоровье. Повышенный уровень сахара в крови способствует повреждению нервов, кровеносных сосудов, многих органов, провоцирует развитие инсулинорезистентности и вместе с ней – сахарного диабета 2 типа.В свою очередь, ходьба пешком после еды защищает от слишком значительных всплесков сахара в крови и даже содействует его снижению. В частности, исследование Американской диабетической ассоциации свидетельствует, что«ходьба эффективна для снижения уровня сахара в крови у пожилых людей с предиабетом».Также исследователи считают, что понижать сахар в крови ходьба после еды помогает и при диабете 2 типа. В ходе испытаний диабетиков просили ходить пешком либо по 10 минут после каждого приема пищи, либо по полчаса ежедневно. В результате спустя четыре дня уровень сахара в крови у людей, гулявших после еды, были намного ниже, чем у тех, кто ходил пешком 30 минут подряд.Когда именно? Медики констатируют, что спустя 30 минут после еды уровень сахара в крови достигает максимальных значений, и именно в такой момент его целесообразно снижать с помощью умеренных упражнений.«Если вы хотите получить от прогулки максимум выгоды, лучше подождать после еды полчаса и затем начинать ходить пешком. В этом случае 15-минутная ходьба может наиболее существенно понизить уровень сахара в крови», - цитирует ученых журнал Fitbook.Что еще?Улучшается пищеварение. 15-минутная прогулка пешком после еды способствует активному продвижению пищи по тракту.Предотвращается запор. Ходьба активирует мышцы и обеспечивает легкий массаж нижней части живота, который стимулирует опорожнение кишечника.Снижается стресс. Если вы часто испытываете стресс, 20-минутная прогулка после еды может помочь справиться с этим. Исследования показывают, что упражнения на свежем воздухе сокращают в организме содержание стрессового гормона кортизола.