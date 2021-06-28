Вакцинация переболевших признана безопасной

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Многие россияне считают, что им не нужно проходить вакцинацию, если они уже переболели коронавирусом и получили антитела к заболеванию. Но медики говорят об обратном. Инфекционист Иван Коновалов в беседе с ТАСС пояснил, что переболевшим необходимо сделать прививку.По его словам, особенно это касается людей, которые переболели COVID-19 в легкой форме и из-за этого у них образовался малый уровень антител. В таких случаях вакцина считается наиболее эффективной, поскольку она дает дополнительную защиту от недуга. Также Коновалов отметил, что перед прививкой нет смысла делать тест на антитела."Перед ней совершенно не требуется оценивать уровни антител к различным штаммам вирусов гриппа, неважно, болел ли человек гриппом в предыдущий сезон или нет - он просто прививается и с высокой долей вероятностью оказывается защищен на будущие 6-12 месяцев", - отметил врач.