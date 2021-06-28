Неприятное наследство. Проверьте себя на наличие генетических заболеваний!

Зная свою предрасположенность к некоторым заболеваниям, можно понять – входите ли вы в группу риска и что с этим делать?Чаще всего мы узнаем о своих заболеваниях, только в кабинете у врача, когда уже нельзя больше игнорировать тревожные симптомы. Наверное, каждая из нас может вспомнить не одну историю о знакомом, который жил, работал, а потом внезапно попал в больницу — и оказалось, что болезнь развивалась уже несколько лет. Но ведь большинство болезней не появляются неожиданно.Во-первых, каждому заболеванию мы сами чаще всего создаем благоприятные условия. Во-вторых, есть известные и давно изученные симптомы болезней. В-третьих, сейчас медицина может поставить диагноз задолго до развития заболевания по наличию того или иного гена, отвечающего за конкретную болезнь. В этом смысле генетический анализ очень точен и информативен.Вы же можете определить, к каким заболеваниям у вас есть предрасположенность. Для этого достаточно ответить на следующие вопросы:В вашей семье были случаи заболевания раком?Рак встречается у каждого третьего. И, как показали исследования, только 10?15% случаев можно отнести к генетической предрасположенности. В семье чаще всего встречается одинаковый вид рака, например, риск развития меланомы возрастает, если три или более близких вам родственника (родители, братья, сестры, дети) столкнулись с этой проблемой.Так же дело обстоит и с раком яичников, груди, желудка, матки и кишечника — все эти виды обусловлены генетической предрасположенностью. Если до 50-летнего возраста у вас развился какой-то другой вид рака, то эта же опасность может грозить вашим родственникам.Важно!Физические упражнения снижают риск развития рака груди и кишечника. А если еще и соблюдать диету, то вероятность рака кишечника будет сведена к минимуму. Вам необходимы продукты, обогащенные пищевыми волокнами, фрукты, овощи, зерновые и меньше соли, жирного и красного мяса. Избегайте избыточного веса.Узнайте у врача о первых признаках рака и о том, как его можно самостоятельно обнаружить.Обратитесь к специалистам генетикам, чтобы узнать о вашей предрасположенности к заболеванию. Врачи проведут необходимые исследования и дадут советы по профилактике.У вашей мамы был перелом бедра?Болезнь, вызывающая ослабление костей, остеопороз, встречается у каждой третьей женщины и каждого двенадцатого мужчины. В 80% случаев эта болезнь генетически обусловлена. Так что, если у ваших родителей было это заболевание, для вас риск возрастает почти втрое. Но это вовсе не означает, что вы не сможете себя защитить: упражнения и правильное питание улучшат ваш прогноз и помогут сохранить кости в хорошем состоянии.Важно!Вам поможет диета, обогащенная кальцием и витамином D, еда, содержащая фитоэстрогены, например соя и каши. Обязательно ограничьте потребление соли. Избегайте курения и алкоголя, которые значительно повышают риск развития остеопороза.Физические упражнения: аэробика и даже обычные танцы. Чаще поднимайтесь в гору пешком и по ступенькам, чтобы укрепить кости.У одного из ваших родителей был диабет?Если в вашей семье встречается диабет второго типа, то вы в группе риска. Чем ближе родственник с этим заболеванием, тем выше риск его развития у вас. Недавние исследования доказали, что люди с генетической предрасположенностью к диабету могут выйти из группы риска, если снизят свой вес на 10?15% и будут ежедневно посвящать 30 минут физическим упражнениям.Важно!Следите за своим весом. Более 80% людей с диабетом второго типа — люди тучные. Более того, повышенный вес понижает инсулиновую активность в организме, а это быстрее приводит к развитию диабета. Регулярные физические тренировки помогут сбросить лишние килограммы и заставят инсулин работать гораздо эффективнее.Запомните опасные предзнаменования: жажда, частые посещения туалета, утомляемость, потеря веса, генитальный зуд, помутнение зрения.Если вы забеспокоились, сразу же обратитесь к врачу. К сожалению, чаще всего к специалистам обращаются уже с почечной недостаточностью, потерей зрения, сердечно-сосудистыми заболеваниями и поражением нервной системы.Были ли среди ваших близких родственников в возрасте до 55 лет случаи инфаркта?Конечно, инфаркт может развиться, даже если у вас нет к нему генетической редрасположенности. Но наследственность значительно увеличивает риск. Он повышен, если с вашим близким родственником это произошло, когда ему (если это мужчина) было до 55 лет, или ей (если это женщина) — до 65. Один человек из 500 страдает генетически предрасположенной гиперхолестеринемией, это означает, что у него крайне высокий уровень холестерина в крови. И именно у таких людей случаются сердечные приступы, когда им нет еще и 40. Но это не значит, что с этим невозможно бороться.Важно!Вы поможете себе, если не будете курить, употреблять жирную и соленую пищу. Ешьте больше фруктов и овощей, не забывайте о регулярных физических нагрузках, особенно если в вашей семье кто-то уже столкнулся с этим заболеванием.Контролируйте артериальное давление и холестерин в крови каждые 3?4 года, если у вас нормальные показатели. Но, если они завышены, вам придется делать это гораздо чаще.Если вы генетически предрасположены к заболеванию, сообщите об этом своему врачу. Он расскажет, какие анализы необходимо сдать, и займется профилактикой заболевания.Изучите свои семейные заболевания. Это поможет не только снизить риск их развития, но и правильно подготовиться к ним. Осторожность может спасти вам жизнь. Узнайте о серьезных заболеваниях своих родственников как минимум в трех поколениях. Безусловно, информация о родителях, бабушках с дедушками, братьях и сестрах самая необходимая, но не поленитесь узнать и о тетях, дядях, двоюродных братьях и сестрах. Установите дату рождения, смерти (если это уже случилось) каждого и причину смерти. Не стройте предположений и не основывайтесь на слухах: учитывайте только точную информацию.Обратите внимание на самые серьезные заболевания, включая рак (уточните, какой именно), сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет, высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови и психические заболевания. Не забудьте о хронических заболеваниях: аллергии, проблемах со зрением, например, глаукоме.Составьте свое генеалогическое древо. Это поможет вам систематизировать информацию о родственниках и посмотреть на ситуацию более объективно.Не приписывайте себе заболевания на основе генеалогического древа. Покажите его врачу. Только врач может сказать, к чему вы предрасположены и нужно ли прямо сейчас начинать лечение или можно обойтись профилактикой.