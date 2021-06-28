Диетолог рассказала о самом эффективном детокс-напитке

Диетолог Алина Будаковская в эфире тв-канала "Москва 24" назвала полезные напитки, способные восстановить функцию печени. Стоит ли верить в эффективность популярных детокс-напитков — сетевому изданию "Народные Новости" рассказала диетолог Анжелика Дюваль.Дюваль заявила, что только целые свежие фрукты и овощи, которые не подверглись какой-либо обработке, несут в себе максимальную пользу. То есть, такие действия, как приготовление пюре или выжимание сока, не позволяют получить максимум пользы из природных продуктов. "Только сочетание сока и мякоти позволяет извлечь всю пользу, которая была заложена природой в том или ином фрукте или овоще. Любое нарушение природной структуры — это удар по полезности продукта", — сказала диетолог, отметив, что природные продукты идеальны благодаря структуре и балансу веществ."Сок не может что-то вытянуть из организма, в отличие от мякоти, которая всасывает ненужное из ЖКТ. То есть, любые детокс-напитки заведомо проигрывают, если сравнивать их с овощами и фруктами", — пояснила Дюваль.Специалист, тем не менее, назвала один эффективный деток-напиток. "Единственный напиток, который может вывести токсины из организма — это чистая вода. Она работает как растворитель, поэтому действительно может очищать организм", — сказала диетолог.