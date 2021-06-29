Почему возникает тяжесть в ногах и как от неё избавиться

Тяжёлые, гудящие, будто чугунные ноги — один из характерных признаков физического переутомления. Возможно, вы были так заняты, что за весь день ни разу не присели. А может, пробежали кросс — более длинный, чем когда?либо раньше. Или проехали с полсотни километров на велосипеде. В этих случаях чувство тяжести в ногах вполне естественно.Но если вы в последнее время не нагружали ноги, а они всё равно гудят, причём регулярно, это может быть признаком проблем со здоровьем. В том числе опасных.В чём причины тяжести в ногах1. Варикозное расширение венПри варикозе кровоток в некоторых венах ног нарушается. Кровь начинает застаиваться в сосудах. А поскольку она имеет вес, ноги кажутся более тяжёлыми.Кроме того, ощущение тяжести может быть вызвано отёками, которые при варикозе возникают в лодыжках и ступнях.Как правило, варикозное расширение вен заметно невооружённым глазом. Оно проявляет себя бугристыми, выпирающими из?под кожи сосудами. Однако на начальной стадии заболевания вены могут и не просматриваться. Тяжесть в ногах, которая возникает регулярно и без очевидных причин, — это ранний симптом, по которому можно предположить развивающийся варикоз.2. Хроническая венозная недостаточностьТак называют заболевание вен, при котором серьёзно ухудшается отток крови от ног.Хроническая венозная недостаточность иногда сопровождается варикозом. Но это не обязательно. Первыми страдают мелкие кровеносные сосуды, и человек может заметить заболевание лишь по появившейся тяжести в ногах, отёчности, изменению цвета кожи: в поражённой области она приобретает синюшно?багровый оттенок.3. Заболевание периферических артерий (ЗПА)Это ещё одно состояние, которое связано с нарушениями кровообращения. При ЗПА просвет артерий сужается. Например, из?за того, что на их стенках cкапливаются атеросклеротические бляшки.В результате в конечности, чаще всего нижние, не поступает достаточно крови, а мышцы недополучают кислород и питательные вещества. Человек ощущает это по регулярным спазмам и тяжести в ногах.4. Синдром беспокойных ногТак называют неврологическое состояние, при котором у человека возникает потребность постоянно шевелить ногами. Если этого не делать, они будут болеть, зудеть, пульсировать, неметь, наливаться тяжестью.Чаще всего синдром беспокойных ног неприятен — например из?за него человек не может толком выспаться, — но безопасен. Однако в некоторых случаях это состояние оказывается симптомом серьёзных сбоев в работе организма:дефицита железа;почечной недостаточности;ревматоидного артрита;поражений спинного мозга.5. Дисфункция периферических нервов (периферическая нейропатия)Она напоминает синдром беспокойных ног: человек то и дело шевелит конечностями, чтобы избавиться от дискомфорта в них. Но при периферической нейропатии неприятные ощущения, в том числе и чувство тяжести, как правило, затрагивают только стопы.Периферические нервы могут отказывать из?за травм, инфекций, воздействия токсинов, нарушений обмена веществ. Одной из самых частых причин этого заболевания считается развивающийся диабет.6. Лишний вес или ожирениеЧем больше вы весите, тем серьёзнее нагружаете ноги при ходьбе. И поэтому они могут гудеть, даже если вы прошли вроде бы совсем немного.Кроме того, из?за лишнего веса повышается риск заболеваний, которые проявляют себя в том числе тяжестью в ногах. Например, варикоза или хронической венозной недостаточности.7. БеременностьС чувством тяжести в ногах сталкиваются многие будущие мамы. На то есть сразу несколько причин:естественное увеличение веса, особенно на поздних сроках беременности;ухудшение кровообращения в ногах, которое вызвано давлением на сосуды со стороны растущей матки;нередко возникающая у беременных отёчность ног.Что делать, если вас беспокоит тяжесть в ногахЭто зависит от того, насколько часто возникает неприятное ощущение. Если оно появляется лишь время от времени, например раз в месяц или реже, и проходит после отдыха — скорее всего, можно не беспокоиться.Но если ноги тяжелеют, отекают и устают постоянно, а тем более если возникают дополнительные симптомы — онемение, боль, покалывание, — важно проконсультироваться с врачом. Для начала с терапевтом или, если вы женщина и беременны, с наблюдающим вас гинекологом.Медик проведёт осмотр, расспросит о симптомах, образе жизни, перенесённых заболеваниях и травмах, оценит рост и вес. Возможно, предложит вам сдать анализы — например, чтобы узнать уровень сахара или холестерина в крови.По результатам обследования врач посоветует, как избавиться от тяжести в ногах. В некоторых случаях достаточно лишь немного изменить образ жизни и привычки.Постарайтесь избавиться от лишнего веса, если он есть.Больше двигайтесь — гуляйте, плавайте, катайтесь на велосипеде. Во?первых, физические упражнения важны для контроля веса. А во?вторых, они улучшают кровообращение в ногах и помогают избежать застоя крови и отёчности или уменьшить их.Избегайте слишком тяжёлых физических нагрузок и не тренируйтесь каждый день: перерывы нужны, чтобы дать мышцам восстановиться.Ограничьте потребление соли. Это поможет уменьшить отёчность.Если вы курите, бросьте или хотя бы постарайтесь делать это реже. Курение значительно ухудшает кровообращение, а это может привести к застою крови и, как следствие, ощущению тяжести в ногах.Не сидите и не стойте в одном положении слишком долго. Каждые 20–30 минут старайтесь делать небольшую разминку, чтобы улучшить кровообращение.Носите компрессионные чулки или гольфы. Они удерживают стенки вен в нормальном состоянии и таким образом не позволяют крови застаиваться в ногах. Особенно важно надевать компрессионные чулки или гольфы, если вы планируете долго сидеть или стоять.В течение дня старайтесь время от времени отдыхать лёжа, подкладывая под щиколотки небольшую подушку. Это улучшит отток крови и лимфы от ног.Если проблема более серьёзна, терапевт выдаст направление к профильному врачу, который специализируется на выявленных у вас нарушениях: хирургу, флебологу, эндокринологу, невропатологу, ревматологу. Дальнейшее лечение будет зависеть от поставленного диагноза.