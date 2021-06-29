Народные средства от похмелья, которые работают

Многие люди страдают от похмелья из-за разных процессов, которые происходят в организме. Алкоголь сильно влияет на все органы и общее состояние человека. Кто-то страдает от головной боли, кто-то от головокружения и тошноты. Существует масса средств от похмелья, в том числе и медикаментозных, но есть и народные методы, проверенные временем.РассолНе обязательно выпивать наутро огуречный рассол. Подойдет любой. Дело в том, что алкоголь вымывает соль из организма, а также обезвоживает его. Если выпить воды и не восстановить баланс, то человеку может стать только хуже. Рассол содержит минералы, которые помогают восстановить организм после бурной ночи с алкоголем.Айран и танКисломолочные продукты с солью помогут не только восстановить уровень полезных веществ, как и рассол, но и подойдут тем, у кого есть проблемы с желудком и поджелудочной. Дело в том, что огуречный рассол после пробуждения может навредить из-за повышенной кислотности, а кисломолочные продукты помогут восстановить кислотно-щелочной баланс в органе.Наваристый бульонСам бульон поможет восстановить водный баланс в организме, а жиры нейтрализуют действие токсинов от алкоголя. Бульоны считаются хорошим средством от тошноты в похмелье. Они утоляют голод, наполняют желудок и делают это без последствий.Активированный угольЛучше всего это лекарство принимать сразу после того, как вы вернулись домой после вечеринки, то есть перед сном. Так оно будет лучше действовать и абсорбировать токсины в организме. Наутро его тоже можно принимать, но ждать эффекта надо будет дольше.БаняЕще со времен древней Руси баня считалась одним из главных средств от похмелья. В парилке у человека ускоряется кровообращение и переработка токсинов от алкоголя. Кроме того, через пот выходят все вещества, которые влияют на похмелье. После бани не рекомендуется нырять в холодную воду, так как перепады давления могут быть опасны. Лучше завернуться в полотенце и дать телу отдохнуть.