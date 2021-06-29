Ученые из США сообщили, что коронавирус начал заражать людей по-новому

Американские исследователи выявили у коронавирусной инфекции способность заражать людей по-новому. Об этом, со ссылкой на представителей Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных учреждений США, пишет портал Phys.Org.При обычном сценарии заражения вирус проникает в организм благодаря спайковому белку, который прикрепляется к ферменту ACE2 на поверхности клеток. Но у вируса SARS-CoV-2 появились мутации, благодаря которым патоген может и не использовать рецепторы ACE2. Открытие американских вирусологов показывает, что патоген может серьезно меняться и заражать людей новыми способами.Новое исследование показало, что злокачественные клетки, полученные из человеческих легких, могут поражаться мутировавшим коронавирусом даже несмотря на тот факт, что у них нет ACE2. Речь идет о лабораторной мутации коронавируса E484D S. "Этот "сюрприз" очень пугает. Мы считаем, что коронавирус подвергается селективному давлению, из-за которого патоген вынужден находить новые пути для проникновения в клетки", — говорят авторы работы.Ученые пока не знают, может ли такая мутация возникнуть в реальных условиях, а не в лаборатории. На данный момент ученые сосредоточены на поиске альтернативного рецептора, через который SARS-CoV-2 может проникать в клетки человеческого организма.