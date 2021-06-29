Почему загар опасен для привитых от короновируса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Людям, которые сделали прививку от короновируса, не стоит долго находится на солнце в часы, когда излучение наиболее интенсивно — это может спровоцировать аллергическую реакцию. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев."Пребывание под прямыми солнечными лучами всегда несет опасность, даже для здорового человека, потому что ультрафиолетовое излучение приводит к ожогам и, как следствие, к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию", — сказал Сергей Пурясев.Чтобы реакция на прививку прошла нормально, следует избегать палящего солнца не только после первой, но и после второй дозы вакцины, пока вырабатываются антитела, считает врач."Если люди собираются ехать на море, на дачи, по возможности надо заранее прививаться, — посоветовал Пурясев. -Лучше выходить на пляж в 6 утра, уходить уже в 10-11 утра и вечером появляться после 5-6 часов. И возьмите с собой антигистаминные препараты, которые уменьшают выброс гистамина и его токсичное действие на организм", — советует врач.