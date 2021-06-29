Как мешают похудеть завышенные ожидания

Наступило лето, и тема похудение вновь стала актуальной. К сожалению, наши желания не всегда совпадают с возможностями. Мы думаем, что идеально выстроили систему питания, в разы увеличили физическую нагрузку, значит, - 5 килограммов за неделю обеспечены. Однако на деле все обстоит гораздо сложнее. Почему заветная стрелка на весах стоит и значит ли это, что наш вес стоит? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить.Что мы хотим получить?Начнем с того, что наш организм не машина. К сожалению, мы не можем предусмотреть все детали и прямо идти к результату. Путь к красивому и подтянутому телу извилистый и сложный.Существует ошибочное мнение, что силовые тренировки действуют моментально. Поэтому девушки боятся их как огня, а мужчины, наоборот, мчатся к тренажерам, думая, что через минуту они смогут увидеть результат. Также неправильно думать, что кардио натощак поможет вам быстро похудеть.Когда же люди не получают желаемого через одну-две тренировки, бросают их. Хотя спорт - действительно очень полезная привычка.Поэтому перед тем, как приступить к тренировкам, необходимо объективно оценить объем работ. При этом ни в коем случае нельзя списывать со счетов свое психоэмоциональное состояние.Что влияет на потерю веса?Ученые выделяют ряд факторов, которые могут как способствовать, так и мешать потере веса. Познакомимся с ними.Возраст. Многие знают, что молодой организм лучше откликается на физические нагрузки. Однако если вы начали заниматься спортом в 30 лет впервые, первый результат будет практически мгновенным. Однако со временем он будет замедляться.Пол. Мужчины от природы больше приспособлены к силовым видом спорта, поэтому и мышечную массу они набирают проще.Генетика. Здесь все очень индивидуально, поэтому во время похудения нужно прислушиваться к своему организму. Совсем не факт, что диета, которая помогла вашей соседке, подойдет вам.Процент подкожного жира. Увы, внешне его не определить. Для этого существует специальный прибор - калипер. Учитывая этот показатель, вы поймете, почему внешне стройная девушка с 45% жира может худеть быстрее, чем “пышка” с 25% жира.Жир очень важен для организма, поэтому он и не спешит с ним расставаться.Миф о весахБольшинство людей следит за фигурой с помощью весов. Однако это лишь цифры. Чем дольше вы придерживаетесь одного питания и тренируетесь, тем меньше будут меняться эти цифры. Это создает ложное мнение, что результат остановился. Однако все обстоит совсем по-другому. Например, вы можете терять жир, но наращивать мышцы.Отследить прогресс вам помогут фотографии. Попробуйте снимать себя в одном и том же ракурсе в нижнем белье в течение некоторого времени.Как же тогда ставить цели?Система SMART поможет и в фитнесе. Цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, реалистичной, определенной по времени и выходить за рамки цифр. Сосредоточьтесь на своем эмоциональном состоянии. Ответьте на вопрос - как вы себя хотите ощущать в новом теле?Кстати, о времени. Не загоняйте себя и ставьте реалистичную цель. Если вы хотите привести тело в порядок к лету, нужно начинать не в мае, а уже осенью.Прислушайтесь к себе и не стройте воздушных замков - главные советы на пути к красивому и здоровому телу.