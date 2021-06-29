Коронавирусы на поверхностях в больницах фактически не опасны – исследование

Ученые проверили жизнеспособность SARS-CoV-2 на поверхностях новым методом. Они не обнаружили предпосылок для заражения COVID-19 контактным путем. Исследование опубликовано в PLOS ONE.Одним из путей заражения коронавирусом SARS-CoV-2 считается контактный. Инфицированные люди могут выделять вирус в окружающую среду при дыхании, разговоре, чихании. Вирусные частицы попадают на различные поверхности. Предполагается, что если здоровый человек коснется загрязненной поверхности рукой, а затем потрогает лицо, может произойти заражение. В настоящее время этот путь передачи не считается основным.В первые месяцы пандемии COVID-19 ученые проверили, как длительно коронавирус SARS-CoV-2 может выживать на различных поверхностях. Оказалось, что количество вирусов на поверхностях быстро сокращается, но их РНК на некоторых материалах можно обнаруживать до 21 дня. Однако роль нахождения вируса на поверхностях вне лабораторий в передаче заболевания не удалось определить точно.Ученые отдельно ставят вопрос, насколько опасен коронавирус на различных поверхностях в больницах. Несколько исследований не смогли обнаружить жизнеспособные коронавирусы на поверхностях в различных отделениях. В то же время, их находили в воздухе больничных палат.Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе начали свое исследование в апреле 2020 года, во время вспышки COVID-19 среди медицинских работников. Они проверили, насколько загрязнены коронавирусом различные поверхности, которых люди часто касаются в университетской больнице. Второй раз они собрали мазки с поверхностей в августе того же года.Авторы исследования обнаружили, что в связи с изменением протокола уборки в больнице, количество вирусных частиц на поверхностях в августе стало значительно меньше по сравнению с апрелем (2% против 11% мазков давали положительную ПЦР-реакцию).Ученые впервые провели определение наличия вируса на поверхностях не только ПЦР-реакцией, но и при помощи полного секвенирования генома. Этот метод исследования показал, что вирусные частицы могут присутствовать там, где их не обнаруживает ПЦР.Также авторы работы установили, что даже те вирусы, у которых секвенирование обнаружило неповрежденный геном, не представляют угрозы – они не могут инфицировать людей. Это подтверждает гипотезу, согласно которой загрязненные поверхности не могут быть важным источником распространения COVID-19.Секвенирование генома вирусов, найденных на поверхностях в больнице, важны для отслеживания путей распространения инфекции, указывают ученые. В исследовании проверенные этим методом РНК вирусов совпадали с РНК вирусов пациентов.