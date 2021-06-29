Дерматолог ответила, вредно ли вообще не загорать

Светлокожие люди во всём мире часто стараются избегать нахождения на солнце, чтобы не попасть под влияние вредных ультрафиолетовых лучшей. Однако насколько это правильное решение – отказаться вовсе от загара? На этот вопрос ответила врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова.По её словам, всем людям, даже с очень светлой кожей, нужны солнце и солнечные лучи, хотя бы минимально.«Совсем не выходить на солнце тоже вредно: не будет витамина D. Но при этом стоит понимать, что все должно быть в меру. Главный принцип при выходе под солнце — не обгорать», - цитирует Егорову издание «Аргументы и факты».Врач объяснила, что кожа начинает обгорать в тот момент, когда вы чувствуете, что вас «припекает». Тогда нужно уходить в тень, либо пользоваться кремами с высоким уровнем SPF.