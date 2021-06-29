Дерматолог ответила, вредно ли вообще не загорать
По её словам, всем людям, даже с очень светлой кожей, нужны солнце и солнечные лучи, хотя бы минимально.
«Совсем не выходить на солнце тоже вредно: не будет витамина D. Но при этом стоит понимать, что все должно быть в меру. Главный принцип при выходе под солнце — не обгорать», - цитирует Егорову издание «Аргументы и факты».
Врач объяснила, что кожа начинает обгорать в тот момент, когда вы чувствуете, что вас «припекает». Тогда нужно уходить в тень, либо пользоваться кремами с высоким уровнем SPF.
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