Появились новые факты, указывающие на пользу поцелуев

Наши далекие предки оценивали потенциальных партнеров по запаху, но со временем эта способность утратилась, уступив место поцелуям. Последние, как выяснили ученые, являются очень полезными для здоровья.Согласно новой научной работе, появившейся на страницах издания Microbiome, поцелуи могут улучшать иммунную функцию организма. При поцелуе люди обмениваются десятками миллионов бактерий, поэтому нет ничего удивительного в том, что такой вид контакта улучшает иммунитет — говорят нидерландские исследователи, отмечая, что современные люди живут в слишком стерильных условиях, что не очень полезно для иммунитета, поэтому поцелуи приобретают особое значениеНемецкие ученые выяснили, что поцелуи могут значительно повышать качество интимной жизни. Опрос среди женщин показал, что примерно половина представительниц прекрасного пола считает поцелуи практически полноценной интимной связью.Первый поцелуй, как установили сотрудники Техасского Университета, может серьезно влиять на судьбу человека. "Первый поцелуй запоминается на всю жизнь, поэтому от впечатлений, которые он оставит после себя, будут зависеть особенности общения с противоположным полом", — говорит Шерил Киршенбаум. Ученые, кроме того, выяснили, что длительные поцелуи влияют на гормональный уровень женского организма, и, в частности, вызывают эмоциональную привязанность.