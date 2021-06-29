Врач рассказала, можно ли пить кофе в жару

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Можно ли употреблять кофе в жаркую погоду? На этот вопрос отвечает врач-кардиолог Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.Кофе в жару можно пить, но при соблюдении некоторых условий.Нужно помнить, что кофе быстро выводит жидкость из организма, поэтому на один стакан этого напитка лучше употреблять один стакан простой воды."Все дело в том, что кофе обладает мочегонным действием, а нам в жару особенно важно сохранять водный баланс организма",- пояснила специалист.Также не следует сочетать кофе с энергетиком, так как это дает дополнительную нагрузку на сердце. Особенно, в жару.