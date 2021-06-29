Врач рассказала, можно ли пить кофе в жару
Кофе в жару можно пить, но при соблюдении некоторых условий.
Нужно помнить, что кофе быстро выводит жидкость из организма, поэтому на один стакан этого напитка лучше употреблять один стакан простой воды.
"Все дело в том, что кофе обладает мочегонным действием, а нам в жару особенно важно сохранять водный баланс организма",
- пояснила специалист.
Также не следует сочетать кофе с энергетиком, так как это дает дополнительную нагрузку на сердце. Особенно, в жару.
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