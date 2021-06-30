Стратегии, которые помогут сохранить здоровье мозга на годы

Специалисты считают, что для профилактики неврологических нарушений, в том числе болезни Паркинсона, и долгой активной жизни следует оптимизировать чувствительность к лептину и инсулину. Решить многие проблемы здоровья помогут физические нагрузки, низкоуглеводный рацион, богатый здоровым жиром и умеренным количеством белка и периодическое голодание.Что способствует здоровью и долголетию?Включение в рацион органических продуктов – питание должно быть основано на цельных, не переработанных, органических и предпочтительно местных продуктах. Желательно, чтобы большая часть пищи состояла из сырых овощей и фруктов, для усиления инсулинового ответа организма.Увеличение витамина D – ученые нашли взаимосвязь дефицита витамина D с развитием болезни Паркинсона на ранних этапах. Лучший источник витамина - солнечный свет, норма в крови – 50-70 нг/мл круглогодично.Комплексная программа физических упражнений – для улучшения состояния своего здоровья вам необходимо выполнять общеукрепляющие тренировки, силовую гимнастику, грамотно выбранные занятия на растяжку, статические и дыхательные, а также периодически высокоинтенсивные виды упражнений.Обязательно получение в большом количестве полиненасыщенных кислот из животных продуктов - жирные кислоты омега3 способствуют защите клеток головного мозга. Они обладают широким спектром положительного воздействия, в том числе, препятствуют нарушениям белка в результате генных мутаций при нейродегенеративных патологиях, например, болезни Паркинсона.Насколько возможное ограничение действия синтетических и токсических веществ. Вам необходимо избавиться от бытовых химических препаратов – моющих, гигиенических, освежителей воздуха, аэрозольных, инсектицидных и пестецидных против насекомых. Все химические средства следует заменить простыми натуральными нетоксичными средствами аналогичного действия.Лучшим способом ограничения токсического действия на организм пестицидов, связанных с болезнью Паркинсона, является употребление в пищу продуктов органического происхождения. Кроме этого, не принимайте бесконтрольно лекарственные препараты, и старайтесь по возможности заменять химические средства естественными методами лечения.