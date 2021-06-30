Самые лучшие продукты для ума

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В пожилом возрасте мозг человека особенно уязвим перед возрастными процессами. Но к этому можно подготовиться, если включить в рацион побольше данных продуктов.Жирная рыба. Лосось, форель и сардины богаты жирными кислотами Омега-3, необходимыми для обучения и памяти. Исследования также показывают, что эта разновидность жира замедляет возрастное снижение когнитивных способностей и даже предотвращает старческое слабоумие.Кофе. Этот напиток содержит кофеин и антиоксиданты, которые оказывают положительное воздействие на мозг. Кофеин усиливает концентрацию, повышает настроение и уровень энергии. За счёт высокого содержания антиоксидантов кофе можно обеспечить некоторую защиту от неврологических заболеваний вроде болезни Паркинсона.Черника. Эти и другие ягоды с яркой окраской богаты антоцианами - разновидностью растительных соединений, обладающих свойствами антиоксидантов и сражающихся с воспалениями. Насыщенная антиоксидантами и антоцианами диета уменьшает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Альцгеймера.Брокколи. Овощ богат мощными антиоксидантными и противовоспалительными соединениями, включая витамин К, который помогает защищать мозг от повреждений. Более высокое потребление витамина К улучшает память пожилых людей.Тыквенные семечки. Отличный источник антиоксидантов, магния, железа, цинка и меди, важных для здоровья. Дефицит этих питательных веществ связан со многими неврологическими расстройствами.Тёмный шоколад. Великолепный источник стимуляторов мозга, включая флавоноиды, кофеин и антиоксиданты. Флавоноиды помогают укрепить память и замедлить возрастное снижение когнитивных свойств. Шоколад также повышает настроение.