Диетолог Круглова назвала приемлемое количество молочных продуктов в рационе

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В определенном количестве молочные продукты должны присутствовать в рационе взрослых людей, считает врач диетолог.В интервью диетолога Натальи Кругловой было названо приемлемое количество молочных продуктов в рационе питания взрослого человека. Эксперт убеждена, что«в целом молочные продукты должны быть в питании и детей, и взрослых, потому что это – источник белка и легкодоступного кальция для организма».Говоря о приемлемом количестве молочных изделий, Круглова уточнила, что за день следует съедать не более трех порций. Диетолог пояснила, что«одна порция – это стакан йогурта или кефира, 25-75 граммов сыра или 50-70 граммов творога».Нежелательными молочные продукты становятся при имеющейся аллергии на белки молока, а также в случае непереносимости лактозы.