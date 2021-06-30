Психологи рассказали, что такое тревожность и как с ней бороться

Тревожность — индивидуальная особенность психики человека.«Я просто беспокоюсь за тебя» или как узнать, что сейчас в человеке говорит тревожность, а не эмпатия. Современные психологи договорились о том, что следует различать понятия тревоги и тревожности.Тревога — эмоциональное состояние негативной окраски, возникающее в ответ на неопределенность ситуации, сулящей опасность либо нет. Это внутреннее предчувствие чего-то нехорошего, напряженность и ожидание неблагополучного исхода. Отец-основатель психоанализа Фрейд уверенно разделил понятия страха, как некоего конкретного, осознанного явления и понятие тревоги — как неопределенную, глубокую, иррациональную реакцию психики. Как переживание, тревога имеет свои мотивы и потребности, вызванные для регуляции жизнедеятельности человеческого существа.Тревога — сочетание эмоциональных, мыслительных и поведенческих реакций, актуализирующихся через внешние или внутренние факторы, которые не всегда являются осознаваемыми самим человеком. Тревога — это «желтая карточка», свидетельствующая о том, что вскоре социум или внутреннее мышление может показать «красную» и потребовать мобилизацию ресурсов организма: «к бою!»Тревожность — индивидуальная особенность психики человека. Это склонность к переживанию тревоги, которую рассматривают как личностное образование или особенность природы характера самого человека. Но при всей возможной индивидуализации процесса ее возникновения, ее разделяют на два вида:Адекватная тревожность — как отражение неблагоприятности, то есть чувство, которое соответствует реальному положению дел;Неадекватная тревожность: беспредметная — переживания человека не соотносятся с реальностью; фоновое ожидание неприятного исхода в деятельности и общении.Где живет тревожность?Чувство тревожности возникает в амигдале — миндалевидном теле мозга, которое является хранилищем всех наших эмоциональных реакций, триггеров и стимулов. Властная амигдала руководит автоматически запускающимися процессами, заставляя нас иногда превращаться в человека, которого просто не узнать. Это эволюционная «фишка», экономящая время для умственных решений, помогающая «спасти» человеческое тело при угрожающей опасности. Она передает сигнал в надпочечники, где молниеносно начинают вырабатываться стрессовые гормоны — кортизол, адреналин.Только вот убегать от хищников теперь приходится довольно таки редко. Человека все более мучают экзистенциальные вопросы. Фоновая тревожность может появляться на базе вечных раздумий и переживаний про деньги, успех, отношения, работу, учебу, свое место «под солнцем», здоровье, судьбу страны и близких людей.Как распознать фоновую тревожность?При хроническом стрессе миндалевидное тело может уменьшаться, становясь еще более чувствительным к раздражителям. Тревожность может возрастать, появляется нетерпимость к самому себе, закрытость, страх перед новым. И это, к сожалению, негативно сказывается не только на психологическом, но и на физическом состоянии здоровья.Симптомы тревожности:раздражение до накала страстей;чувство, что надвигается беда;сердце выскакивает из груди;может появиться боль в области груди;сбой в дыхании — частое, неглубокое, прерывистое;сильная потливость, дрожь;слабость и усталость;головокружение, проблемы с вниманием и концентрацией;плохое засыпание, поверхностный сон;диарея, тошнота, частое мочеиспускание.Профилактика тревожностиБороться с инстинктом самосохранения не стоит, но в первую очередь, осознавая причину тревожности, можно уже здорово себе помочь.Вот еще несколько элементарных рекомендаций для профилактики тревожности.Позаботьтесь о качестве вашего сна. Уже никому не секрет, что здоровый сон определяет состояние работы всех систем организма, в том числе и выработку гормонов радости. Несоблюдение режима сна может негативно сказаться на психологическом состоянии человека.Научитесь переключаться. Чередуйте умственную работу и физическую, делайте перерывы и своевременный отдых.Научитесь делать простые дыхательные упражнения, которые помогут успокоиться, сосредоточиться на себе.Медитация — одно из лучших средств для профилактики и улучшения качества жизни в целом. Найдите технику, которая вам по душе и практикуйте в удовольствие.Занимайтесь физической активностью — танцы, йога, плавание, фитнес, пробежки и прогулки — все, что приносит радость и дарит хорошее настроение. Так вы стимулируете выработку дофаминов, серотонина и других гормонов, которые оздоравливают ваше тело.Ешьте хорошо. Хорошо не значит много, хорошо значит качественно. Свежая еда, много овощей, фруктов, зелени, орехи, рыба, масла, чистая вода — заполняйте свой энергетический резервуар высококачественным топливом.Кофе, сигареты, алкоголь — чем меньше, тем лучше.Тревожность может появится перед важными событиями в жизни или в непредсказуемых ситуациях. В основном, когда все заканчивается, тревога должна пройти. Если так случилось, что она не проходит с ликвидацией самой причины ее вызвавшей, то стоит позаботиться о себе и обратится к специалисту. Затянувшаяся тревожность на полгода и дольше — это основательный повод для встречи с психотерапевтом. Будьте внимательны к себе и близким вам людям.А еще – развивайте в себе эмоциональный интеллект – его высокий коэффициент обеспечит как профилактику тревожности, так и в случае ее все же возникновения — быстрый выход из этого проблемного состояния в позитивный эмоциональный тон и соответствующие ему положительное самоопределение себя, а также мотивацию к повышению качества своей жизни.