Апельсин — один из самых полезных продуктов

Помимо того, что апельсины богаты витамином С, который стимулирует выработку коллагена, они также содержат минералы, клетчатку и другие витамины, а также биофлавоноиды, обладающие противораковыми свойствами.Все мы знаем, что апельсин – один из продуктов, богатых витамином С. Но какие еще преимущества есть у этого фрукта? Какие питательные вещества он содержит? Испанский фонд питания предоставляет нам полный отчет о составе апельсина.Наверняка вы когда-нибудь слышали, что апельсины помогают бороться с простудными заболеваниями или даже предотвращать их. Конечно, это не совсем так. Однако доказано, что витамин С необходим для правильного функционирования нашей иммунной системы. Кроме того, он является необходимым питательным веществом для роста и развития человека, поскольку участвует во многих процессах организма.Польза витамина СПомимо способности укреплять защитные силы организма, витамин С выполняет и другие ключевые функции для поддержания хорошего физического и психического здоровья. Вот самые важные из них:Это мощный антиоксидант, он блокирует урон, наносимый свободными радикалами, отвечающими за старение.Участвует в образовании коллагена, а также в росте и восстановлении соединительной ткани, помогая, помимо прочего, поддерживать гладкость кожи.Помогает предотвращать дегенеративные заболевания.Укрепляет нашу иммунную систему.Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Апельсин и его свойстваДругие витамины, содержащиеся в этом цитрусовом фрукте, – это витамин B6 и витамин A. Последний также является антиоксидантом, эффект которого дополняет эффект витамина C. Апельсины также содержат:Фолиевая кислотаЭто витамин группы B, необходимый для правильного функционирования сердца и незаменимый для женщин в период беременности.Он важен для правильного формирования центральной нервной системы плода, которое происходит между 15 и 28 днями беременности.БиофлавоноидыЭто соединения с доказанными противораковыми свойствами. Некоторые из них, например, гесперидин, защищают кровеносные капилляры, поэтому помогают в лечении варикозного расширения вен и геморроя.Эти питательные вещества содержатся в эпикарпии апельсина, белом слое между кожурой и мякотью плода.Кальций, калий и магнийАпельсин также является источником важных элементов, таких как кальций, калий и магний. Они очень важны для правильного функционирования нашего организма. Их основных функций так много, что нам понадобится написать отдельную статью, чтобы рассказать о каждой из них.Все мы слышали о фундаментальной роли кальция в формировании и структуре наших костей, жизненно важной роли калия в нашей сердечно-сосудистой системе или важности магния для поддержания артериального давления на оптимальном уровне.КлетчаткаАпельсины также являются источником клетчатки. Она помогает нам поддерживать оптимальную деятельность кишечника и бороться с запорами естественным образом.Также было доказано, что потребление клетчатки помогает предотвратить высокий уровень холестерина, ожирение или такие заболевания, как диабет. Она содержится в различных злаках и овощах.Как есть апельсин?Еще одним большим преимуществом этого цитрусового является то, что он универсален и может быть включен в рацион разными способами. Кроме того, он низкокалорийный и его можно есть, не опасаясь набрать вес.Безусловно, лучший способ употреблять апельсин – это есть его в натуральном виде. Таким образом мы используем все преимущества мякоти, сока и внутренней кожицы. Это также способствует насыщению.В виде сока этот фрукт очень освежающий и вкусный, в зависимости от апельсина можно подсластить его небольшим количеством сахара. Но его нужно пить как можно скорее, чтобы избежать потери некоторых питательных веществ.Его также можно включать в разнообразные блюда, например, в салаты. Этот свежий ароматный фрукт прекрасно сочетается с другими продуктами.Итак, мы говорим об одном из продуктов, наиболее богатых питательными веществами и обладающих большой пользой. Добавим также, что апельсины очень вкусны и что их можно есть практически в любое время года благодаря бесчисленным разновидностям. Что может быть лучше?