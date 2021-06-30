Удаление зуба мудрости связали с неожиданной пользой

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Ученые из Университета Пенсильвании пришли к выводу о том, что удаление зуба мудрости улучшает вкусовые ощущения человека. В среднем, этот показатель вырастает на 10%В авторитетном научном журнале Chemical Sensors опубликованы результаты исследования ученых из Университета Пенсильвании, которые установили, что пациенты после удаления зуба мудрости отмечали улучшение вкусовых ощущений. Причём иногда это происходило и через десятки лет после неприятной операции. А значит представление о том, что удаление зубов мудрости якобы оказывает только негативное воздействие на вкус, является неправильным.Исследователи провели одно из первых изучений вопроса долгосрочного влияния удаления зубов мудрости на вкусовые рецепторы. Ранее утверждалось, что эта операция неблагоприятно воздействует на вкус, но данный эффект со временем исчезает. Новое исследование продемонстрировало, что вкусовые ощущения могут улучшаться в течение 20 лет после удаления зубов мудрости, что является удивительным и захватывающим открытием.Его авторы не знают, почему после удаления зубов мудрости вкусовые ощущения усиливаются, и что это может означать с клинической точки зрения. Результаты исследования основываются на 1 225 пациентах, которые проходили через оценку их вкусовых ощущений в течение 20 лет. Среди них у 891 удаляли зубы мудрости, а у 364 не удаляли.