Врач-инфекционист рассказала, чем опасны укусы мошек

Что делать, если вас покусали мошки.После укуса насекомого появляется припухлость и отечность, которые не только сильно чешутся, но и могут привести к непредсказуемым последствиям.В летний период людям надоедают комары, клещи, мошки. После их укусов «пятна» зудят и вызывают дискомфорт.О том, как действовать, если вас покусали мошки, рассказала детская инфекционист из Кривого Рога Светлана Куницына.Она отмечает, что после укуса насекомого появляется припухлость и отечность, которые не только сильно чешутся, но и могут привести к непредсказуемым последствиям. К тому же, отек от укуса мошки может держаться несколько дней, а следы на коже иногда остаются на 2-3 недели. Особенно активной мошка становится вечером, на закате.Укус мошки — в чем опасностьКак отмечает Светлана Куницына, представители семейства двукрылых заносят под кожу слюну, в которой содержатся вещества, которые и вызывают припухлость пораженного участка.«Комары просто протыкают кожу своим хоботком, а мошка буквально вгрызается в открытые участки тела, выпуская при этом слюну, которая способна вызвать тяжелую аллергию. Укусы мошкары обычно приходятся на открытые участки тела и лица. Особенно неприятный отек от укуса у глаза, опухшие веки опускаются и закрывают глаза частично или полностью. Однако мошка может проникать и под одежду, поэтому укусы иногда оказываются в неожиданных местах», — рассказывает врач.Она говорит, что люди, которые склонны к аллергии, страдают от укуса настолько, что у них повышается артериальное давление, возникает головокружение, одышка, в худшем случае возможен анафилактический шок. Поэтому аллергики при выходе на природу всегда должны иметь с собой специальный набор медикаментов, подобранных врачом. Для этой категории лиц укус мошки может быть не просто опасен для здоровья, а привести к летальному исходу.Экстренные меры в случае укусаВрач-инфекционист Светлана Куницына советует — только вы обнаружили укусы мошки, следует срочно принять меры. Это поможет значительно снизить зуд, отек и общий дискомфорт, вызванные укусом мошкары. Облегчить свое состояние можно даже находясь на природе, использовав «подручные» средства.Для начала место укуса нужно обеззаразить. Подойдет любой спиртовой раствор. Например, в лесу с собой может оказаться водка или другой крепкий алкоголь. Если вы приехали на автомобиле, то пригодится обычная зеленка, которая всегда есть в автомобильной аптечке.Снять опухоль поможет сода, разведенная в пропорции: чайная ложка на полстакана воды. Взяв кусок ткани (это может быть носовой платок), обильно намочите его в растворе и сделайте компресс. Через некоторое время опухоль начнет спадать. Но где в лесу взять соду? Этот метод можно использовать только дома или на даче.Любое средство с ментолом на время снизит зуд от укуса, и то место, куда впилась мошка, не станет чесаться и опухать. Ментол содержится в зубной пасте. Просто выжмите ее на кончики пальцев и нанесите обильно на укус. Помогает достаточно эффективно.Хорошо приложить к укусу лед, завернутый в тряпку. Холод не даст отека разрастись и снимет раздражение. Держать ледяной компресс придется около 2-3 часов, периодически меняя в нем лед.Чтобы не расчесывать укус, нужно протереть его уксусным раствором. Только не эссенцией (возможен ожог кожи), а именно раствором уксуса с водой в пропорции 1:10. Полученный слабый уксус обеззаразит укус и успокоит зуд.Если есть аллергия, нужно сразу принять таблетку антигистаминного средства. Таблетка успокоит на время зуд.Если все вышеперечисленное не помогает, а отек становится все больше, и к нему присоединяются пузыри, значит, мошка была переносчиком инфекции. В этом случае необходимо немедленно посетить врача. К специалисту стоит обращаться и аллергикам в случае если знакомый привычный препарат не помогает.Более опасно и неприятно когда мошки покусали за лицо — это укусы у глаз и губ.«После укуса мошки в область глаза, он начинает слезиться, чесаться и почти моментально закрывается опухшей веком. К тому же, при расчесывании грязными руками можно занести инфекцию. У аллергиков от укуса в область глаза может развиться отек с кратковременной потерей зрения. Если вовремя не принять меры, то могут быть серьезные осложнения. После укуса в губу она распухает так, что иногда становится невозможно разговаривать «, — делится опытом врач Куницына.В качестве первой помощи в таких случаях она советует прежде всего не тереть места укусов руками, иначе не избежать повреждения слизистой оболочки глаза или губ. Нужно нанести на отек любой противовоспалительный крем. Это позволит уменьшить последствия укуса, плюс крем выступит как антибактериальное средство.«После укуса для выведения токсинов желательно обильное питье. Настоящими помощниками в этой ситуации станут растения, которые растут на даче или в лесу. Листья подорожника — известное заживляющее средство, а также подойдут молодые листья смородины. Можно приложить к глазу ломтик сырого картофеля, она охладит пораженный участок и успокоит зуд. Еще лучше использовать кашицу из натертого картофеля. Поможет и компресс из свежей петрушки. Сорванную зелень нужно заварить, смочить в настое небольшой кусочек ткани и наложить на место укуса в виде компресса «, — советует Светлана Куницына.Народная медицина от укусов букашекСветлана Куницына говорит, что после укуса насекомых можно оказать себе помощь народными средствами к возвращению домой.Простейшие рецепты народной медицины:потереть укус разрезанной луковицей;смазать пораженное место кашицей из капусты;размять листик мяты и приложить к укусу;выжать сок лимона и нанести на отеквыжать сок зщойно сорванной одуванчика и обработать место укуса.Профилактика: как избежать укусов мошекОтправляясь на природу, всегда нужно брать с собой репелленты. Для детей необходимо подбирать средства с осторожностью, на упаковке обязательно должно быть указано, что его можно использовать для ребенка.Мошка очень не любит запах лаванды, гвоздики, мяты, поэтому можно использовать эфирные масла этих растений для обработки одежды и наносить на кожу (очень осторожно, чтобы не вызвать аллергическую реакцию).Выходя на природу, стоит позаботиться об одежде: рубашка с рукавами защитит руки и тело, а длинные штаны — ноги.